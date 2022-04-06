人民网北京4月6日电 （记者乔雪峰）当前，很多消费者缺少对超龄服役家电危害的正确认识，市场上也缺乏对于废旧家电的妥善处理方式，许多消费者家中存在家电超期服役的现象。

“超期服役家电的耗电量要超过在正常使用期家电耗电量的40%，造成额外的资源浪费。”近日，中国家电维修协会理事会主席团主席刘秀敏表示，家电超期服役存在很大的安全隐患，电器元件电线老化会造成原有功能退化、辐射增大、易引起火灾、漏电等危害，不仅威胁到消费者的安全、健康，同时也对环境造成一定的污染。

数据显示，我国每年淘汰废旧家电约1亿至1.2亿台，并以平均每年以20%的幅度增长，而废旧家电正规化回收处置率不到30%。

“电器不是垃圾，消费者不应随意废弃或是交由‘走街串巷’的个体收购人员。”刘秀敏表示，家电回收一定要通过正规渠道，按照国家规定进行拆解、处理，从而减少环境污染，提高资源利用效率。

据刘秀敏介绍，为贯彻落实国家发改委、工信部、财政部、商务部等七部委联合印发的《关于鼓励家电生产企业开展回收目标责任制行动的通知》和《关于完善废旧家电回收处理体系推动家电更新消费的实施方案》等政策，中国家用电器服务维修协会4月2日宣布，从2022年开始，用三到五年甚至更长时间，组织开展“百城千乡万户家电惠民收旧焕新潮”活动（以下简称焕新潮）。

对此，刘秀敏表示，焕新潮不仅是简单的家电淘汰更新，也是消费者家电消费理念乃至生活理念的更新，同时还是家电行业迈向高质量发展的一次重大契机。不仅有利于扩大内需，还有助于家电行业实现三个重构：即重构用户群体、重构品牌格局、重构家电产业生态。

据刘秀敏介绍，此次活动的换新范围包括：绿色低碳、环保节能、全系列家电优质产品；家电整套、局改、换装等产品；国家及省市政府主管部门家电下乡政策、收旧换新政策中明确的产品；库存量大、企业主推产品。收旧范围范围包括：国家政策性补贴回收的电视、空调、电冰箱、洗衣机和计算机等产品；用户保有量高、故障率高、返修率高的产品；超期服役的产品；用户要求回收的产品。

(责编：乔业琼、吕骞)