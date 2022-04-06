人民网北京4月6日电 （焦磊）4月6日，悦达投资发布公告，公司拟自筹资金与盐城港实业发展集团有限公司共同发起设立新能源合资公司，投资标的名称拟定江苏悦达新能源科技发展有限公司。注册资本5亿，悦达投资持股70%，盐城港实业集团持股30%。

据了解，此次双方将在新能源领域共同成立合资公司，致力于开发风电、光伏、储能等能源项目，将共同助力盐城打造新能源产业发展新高地。

盐城具有丰富的风光资源，海岸线全长582公里、沿海滩涂面积683万亩，分别占全省的61%和70%；近海100米高度的平均风速超7.6米/秒、远海接近8米/秒；全年平均光照时间2280小时，年等效满负荷小时数可达3000-3600小时。风电可开发总量占江苏风电可开发总量的三分之二以上。

近日，国家能源局关于《2022年能源工作指导意见》指出，2022年是落实“十四五”规划和碳达峰目标的关键一年。持续优化能源结构，大力发展风电光伏，加大力度规划建设以大型风光基地为基础、优化近海风电布局，开展深远海风电建设示范，稳妥推动海上风电基地建设。

《盐城市“十四五”新能源产业发展规划》中也明确提出，盐城将做大做强风电、光伏两大优势产业，加快布局储能、氢能两大未来产业，积极推进创新应用示范。

3月23日，国家发展改革委、国家能源局发布了《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，提出到 2025年可再生能源制氢量达到10-20 万吨/年，成为新增氢能消费的重要组成部分。到 2030 年，形成较为完备的氢能产业技术创新体系、清洁能源制氢及供应体系，产业布局合理有序，可再生能源制氢广泛应用，有力支撑碳达峰目标实现。

东吴证券研报分析称，我国风电行业有望进入市场需求驱动的快速发展阶段，海上风电将成为行业重要驱动力，大型化趋势将延续。叠加平价时代海上风电快速发展，行业景气度有望延续。

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