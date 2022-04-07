本报北京4月6日电 （记者丁怡婷）近期，国家能源局、科学技术部印发了《“十四五”能源领域科技创新规划》（以下简称《规划》）。《规划》提出，“十四五”时期，能源领域现存的主要短板技术装备基本实现突破。前瞻性、颠覆性能源技术快速兴起，新业态、新模式持续涌现，形成一批能源长板技术新优势。能源科技创新体系进一步健全。能源科技创新有力支撑引领能源产业高质量发展。

《规划》围绕先进可再生能源、新型电力系统、安全高效核能、绿色高效化石能源开发利用、能源数字化智能化等方面，确定了相关集中攻关、示范试验和应用推广任务，部署了相关示范工程并制定了技术路线图。

先进可再生能源发电及综合利用技术方面，提出研发更高效、更经济、更可靠的可再生能源先进发电及综合利用技术；攻克高效氢气制备、储运、加注和燃料电池关键技术，推动氢能与可再生能源融合发展。

《 人民日报 》（ 2022年04月07日 02 版）

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