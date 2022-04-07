本报记者 贾丰丰

春耕催人忙。清理灌渠、修补豁口，青海省尖扎县上庄村的田埂上，村民们正为引水浇田做着最后准备。村委会办公室里，副主任朱三周整理好这次灌溉的费用票据，拍成照片，点开微信，上传到“智慧云尚行”平台，不一会儿，他就在全村的微信群里兴奋地通知，“后台审核通过，大伙放心浇水，这次灌溉费用由村集体经济买单！”

“现在真是方便多了，只需要将原始单证拍照上传，后台就自动识别审核，既降低了财务工作的门槛，还提高了效率，真不错！”朱三周拿起手机向记者介绍，“以前，对我们这些门外汉来说，干财会真是一件头疼的事，由于对会计的专业要求不熟悉，对政策标准了解也不是很充分，有时甚至握着钱也不敢花，生怕弄错。”

这也是青海许多基层财会都面临的“老大难”问题。由于基层缺乏专业的财会人才，“管账不管钱”“收入管不全”“支出管不严”现象较为普遍，再加上审批流程不规范、核算内容不全面等问题时有出现，制约了村级财务资金特别是扶贫资金使用效益的提升。“还有一些会计人员身兼数职，村级财务报账程序缓慢，往往一笔报账业务要等十几天甚至一个月时间。”朱三周说。

2020年起，青海省以尖扎县为试点，借助四川长虹电子控股集团有限公司的技术优势，开发出专门服务基层财会的“智慧云尚行”平台。“平台通过规范资金报销流程、制定附件标准模板、设置内部控制节点等方式，优化资金管理流程，建立起更加完善严密的资金核算和管理使用制度。”青海省财政厅副厅长王鹏介绍，“目前，平台已在全省223个行政村、40余家基层单位推广，县乡村三级全系统账务处理水平不断提高。”

有了智能平台，财会工作更加方便、资金使用更加规范，监管也更加有力。智能财务服务平台实现全流程透明化，从责任单位、实施单位、受益对象多维度精准反映资金使用情况，让资金用在刀刃上、晒在阳光下，同时避免了原始凭证查询不便、容易丢失的问题出现，实现“电子档案+纸质档案”长久保管利用。纪检监察、审计等部门，可在线实时动态监督，系统自动生成各类数据和可视化图表，便于管理部门分析决策。“每一笔账，乡亲们都能实时查看，一分一厘都花得放心，干事也更有底气。”朱三周说。

谈笑间，灌渠的水已流淌到农田里，滋润着翠绿的麦苗。“接下来，我们将继续坚持小财严管、防范风险，设定时间表、路线图，健全配套政策制度，尽快向全省会计核算基础薄弱的地区全面推广智能财务服务平台，确保财政活水精准灌溉到每一片田地。”王鹏说。

《 人民日报 》（ 2022年04月07日 10 版）

(责编：赵欣悦、白宇)