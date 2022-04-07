本报北京4月6日电 （记者贺勇）记者从北京市城市管理委员会获悉：最新统计显示，北京已经建成充电桩25.6万个，到2025年这一数字力争达到70万个，实现平原地区电动汽车公共充电设施平均服务半径小于3公里。

据介绍，“十四五”期间，北京将进一步优化能源结构，实现天然气消费量控制在200亿立方米左右，汽柴油总量力争较峰值下降20%，电力占终端能源消费比重达到29%，外调绿电量力争达到300亿千瓦时，可再生能源占能源消费比重力争提高4个百分点，达到14.4%以上。

“到2025年，北京平原地区电动汽车公共充电设施平均服务半径从现在的小于5公里进一步提升到小于3公里，新能源车主将会享受到更加方便快捷的充电体验。”北京市城管委一级巡视员蒋志辉介绍。

《 人民日报 》（ 2022年04月07日 10 版）

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