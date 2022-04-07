重庆加快建设农村寄递物流体系
2022年04月07日05:16 | 来源：人民网－人民日报
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本报重庆4月6日电 （记者王欣悦）重庆市人民政府办公厅日前发布《关于加快农村寄递物流体系建设的实施意见》，要求分类推进“快递进村”工程，扩大“快递进村”服务覆盖范围。2022年年底前，全市符合条件的村基本实现“村村通快递”。
根据意见提出的发展目标，到2025年，重庆力争建成3个国家级农村电商快递协同发展示范区、3个以上国家级快递服务现代农业示范项目，培育7个市级农村寄递物流建设示范区（县）、38个示范乡镇（街道）、100个农村电商寄递物流协同发展示范村、300个邮政快递企业下乡进村示范网点，农村便民惠民寄递物流服务基本实现全覆盖。
《 人民日报 》（ 2022年04月07日 10 版）
(责编：赵欣悦、白宇)
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