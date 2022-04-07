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新能源成为甘肃第一大电源

2022年04月07日05:16 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报兰州4月6日电  （记者赵帅杰）记者获悉：截至2021年底，甘肃电源总装机容量达6152.38万千瓦，其中新能源装机2896.54万千瓦，占比超47%，新能源成为甘肃第一大电源。

　　据介绍，甘肃省能源资源种类齐全，风电和光伏发电技术可开发量分别达5.6亿千瓦和95亿千瓦，位居全国前列。甘肃“绿电”已输送到华中、华东等地区20个省份，累计外送电量超过2100亿千瓦时。

　　近年来，甘肃结合“西电东送”等跨省区输电通道建设，加快构建送端电网，全力推动特高压建设，促进新能源消纳利用。预计今年甘肃新增新能源装机1400万千瓦，年底新能源发电总装机将超过4200万千瓦。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月07日 10 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

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