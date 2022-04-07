本报贵阳4月6日电 （记者陈隽逸）《贵州省“十四五”口岸发展规划暨贵州省口岸经济高质量发展行动计划》近日印发。

行动计划提出，到2025年，国际航线累计达62条，新开国际航线不少于10条（含洲际航线及国际货运航线），吞吐量满足年170万人（次）和7万吨需求；全省综合保税区外贸进出口总值达80亿美元。到2035年，形成口岸与口岸功能区相互支撑、各有侧重、联动发展、相互促进的立体化口岸体系，实现空间布局协调互补、资源配置集约高效、服务功能全面配套、口岸经济持续壮大，促进和支撑全省开放型经济发展的口岸发展新格局。

《 人民日报 》（ 2022年04月07日 10 版）

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