人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

青岛177个重大项目集中开工

2022年04月07日05:16 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报济南4月6日电  （记者侯琳良）6日上午，青岛市二季度重大项目集中开工暨青岛开发区高端光电产业基地开工活动在西海岸新区举行，177个重大项目集中开工建设，涵盖新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料等领域，总投资1075亿元，年度计划投资248亿元。

　　今年以来，青岛市统筹疫情防控和经济社会发展，加大重点产业项目招引力度，全面做好项目服务保障，以源源不断的项目建设为全年稳增长和高质量发展打下坚实基础。今年青岛全市共谋划357个市级以上重点建设项目，年度计划投资1431亿元，截至目前已完成投资390亿元。青岛市以此次集中开工活动为契机，抢抓二季度施工黄金期，跑出项目建设加速度，确保优质项目建设不断取得新突破。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月07日 10 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
银保监会：截至2021年12月末涉农贷款余额43.21万亿元
　　人民网北京4月6日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，银保监会近日印发了《关于2022年银行业保险业服务全面推进乡村振兴重点工作的通知》（以下简称《通知》）。数据显示，截至2021年12月末，涉农贷款余额43.21万亿元，较年初增长11.83%，普惠型涉农贷款余额8.88万亿，较年初增长17.48%，超过各项贷款平均增速6.19个百分点。…
人民银行就《中华人民共和国金融稳定法（草案征求意见稿）》公开征求意见
　　人民网北京4月6日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，为贯彻落实党中央、国务院关于防范化解金融风险、健全金融法治的决策部署，建立维护金融稳定的长效机制，人民银行会同有关部门深入研究、反复论证，起草了《中华人民共和国金融稳定法（草案征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。 人民银行指出，党中央、国务院高度重视金融法治建设。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部