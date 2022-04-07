本报济南4月6日电 （记者侯琳良）6日上午，青岛市二季度重大项目集中开工暨青岛开发区高端光电产业基地开工活动在西海岸新区举行，177个重大项目集中开工建设，涵盖新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料等领域，总投资1075亿元，年度计划投资248亿元。

今年以来，青岛市统筹疫情防控和经济社会发展，加大重点产业项目招引力度，全面做好项目服务保障，以源源不断的项目建设为全年稳增长和高质量发展打下坚实基础。今年青岛全市共谋划357个市级以上重点建设项目，年度计划投资1431亿元，截至目前已完成投资390亿元。青岛市以此次集中开工活动为契机，抢抓二季度施工黄金期，跑出项目建设加速度，确保优质项目建设不断取得新突破。

《 人民日报 》（ 2022年04月07日 10 版）

(责编：赵欣悦、白宇)