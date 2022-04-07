前2月
我国服务进出口同比增长33.5%（新数据 新看点）
2022年04月07日05:29 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京4月6日电 （记者罗珊珊）6日，记者从商务部获悉：今年1至2月，我国服务贸易保持较好增长态势。服务进出口总额9534.8亿元，同比增长33.5%；其中服务出口4675.8亿元，增长39.4%；进口4859亿元，增长28.3%。服务出口增幅大于进口11.1个百分点。
知识密集型服务贸易稳定增长。1至2月，知识密集型服务进出口3824亿元，增长17.9%。其中，知识密集型服务出口2196.9亿元，增长20.3%；出口增长较快的领域是知识产权使用费，电信计算机和信息服务，其他商业服务，分别增长72.1%、25.7%、17.1%。知识密集型服务进口1627.1亿元，增长15%；进口增长较快的领域是保险服务，增速达124.9%。
旅行服务进出口有所恢复。1至2月，我国旅行服务进出口1497.7亿元，增长16.9%，其中进口增长19.1%。
《 人民日报 》（ 2022年04月07日 01 版）
(责编：赵欣悦、白宇)
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