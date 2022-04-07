原标题：抖音直播上线消费提醒功能 倡导理性打赏

近日，抖音直播上线礼物消费提醒功能，倡导用户在观看直播时理性消费。

在观看直播时，用户可以从右下角进入礼物消费管理，设置自己的单日消费提醒额度。一旦用户当天礼物打赏金额达到所设置的额度，系统就会对用户进行弹窗，提示其理性消费。

据了解，用户在设置单日消费提醒额时有两种选择。既有系统默认的固定金额档位，也有智能提醒。开启智能提醒后，系统将根据用户在抖音直播的消费情况，自动进行提示。此外，如果用户未主动使用该功能，系统也会在其消费超过一定数额时弹出提示，引导前往设置。

抖音直播相关负责人表示：“一直以来，平台都倡导健康的消费观。希望礼物消费提醒功能的上线能够帮助用户更理性地观看直播，避免激情打赏。”

近年来，伴随网络直播行业发展、直播打赏功能兴起，未成年人打赏、高额打赏、激情打赏等现象引发监管与舆论关注。2021年2月，国家网信办等七部门联合发布指导意见，提出网络直播平台应依法依规引导和规范用户合理消费、理性打赏，并强调不得向未成年人提供充值打赏服务。

此前，针对未成年人充值打赏，抖音也已建立事前预防、事中拦截、事后核实退款等机制。2020年2月，抖音明确规定不允许未成年人充值打赏。对未经监护人允许的打赏，一经核实予以全额退款。

针对直播打赏，全国政协委员、北京大学中文系教授张颐武曾表示，采用付费观看或者打赏等方式给予直播经济报酬本身是合理的。但对于随之出现的负面现象，确实需要各方合力监管。

“如何规范直播打赏行为？我认为政策法规的制定既要保护消费者的权益，又要能促进行业整体发展。具体如何操作需要有严格的调研论证，大家可以积极探讨，”张颐武说。

(责编：曹淼、李源)