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金融稳定法（草案征求意见稿）正式公布

2022年04月07日08:43 | 来源：新华网
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原标题：金融稳定法（草案征求意见稿）正式公布

　　图为中国人民银行网站截图

　　新华社北京4月6日电（记者吴雨）记者6日从中国人民银行获悉，人民银行等部门起草的金融稳定法（草案征求意见稿），即日起向社会公开征求意见。草案征求意见稿首次明确国家金融稳定发展统筹协调机制（国务院金融委）职责，提出建立处置资金池，并设立金融稳定保障基金。

　　人民银行相关人士表示，当前，金融法治建设仍存在不足，在金融稳定方面缺乏整体设计和跨行业跨部门的统筹安排，有必要制定金融稳定法，加强金融稳定法律制度的顶层设计和统筹协调，补齐金融风险防控工作的短板弱项。

　　为建立维护金融稳定的长效机制，人民银行会同有关部门深入研究、反复论证，起草了《中华人民共和国金融稳定法（草案征求意见稿）》。草案征求意见稿提出，国家金融稳定发展统筹协调机制负责统筹金融稳定和改革发展，研究维护金融稳定重大政策，指挥开展重大金融风险防范、化解和处置工作。同时，草案征求意见稿压实了各方金融风险防范化解和处置责任，提出建立处置资金池，明确权责利匹配、公平有序的处置资金安排。

　　另外，草案征求意见稿明确设立金融稳定保障基金。人民银行相关人士介绍，基金由向金融机构、金融基础设施等主体筹集的资金以及国务院规定的其他资金组成，由国务院金融委统筹管理，用于具有系统性影响的重大金融风险处置。

　　此外，草案征求意见稿还明确对导致金融风险发生、蔓延的违法违规行为予以问责，依法追究法律责任。

　　人民银行相关人士表示，草案征求意见稿旨在建立健全高效权威、协调有力的金融稳定工作机制，进一步筑牢金融安全网，坚决守住不发生系统性风险的底线。下一步，人民银行将会同有关部门进一步修改完善金融稳定法草案，按照立法程序配合立法机关推进后续工作。

(责编：赵竹青、陈键)

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