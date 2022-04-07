原标题：加快部署 新基建项目建设紧锣密鼓

按照“适度超前”的节奏，从中央到地方正加快部署新型基础设施建设，并降低投资门槛，激发市场主体投资积极性。以5G、数据中心为代表的一批新基建项目建设快马加鞭，带动扩大有效投资，推动经济高质量发展。

接受《经济参考报》记者采访的多位专家表示，新基建需要进一步创新投融资机制，让社会资本充分发挥作用。

新基建项目火热推进

近期，多地新基建项目正紧锣密鼓展开。

在贵州，随着“东数西算”工程全面启动，中国联通贵安云数据中心二期建设规划及土建前期准备工作正抓紧推进。贵州计划实施数字设施大提升行动，力争全年大数据领域投资170亿元。

在深圳，今年一季度新基建领域已启动重大项目18个，年度计划投资约26亿元。5G领域，将推进5G网络在交通枢纽、产业园区、医院等重点场所和特定场景下的深度覆盖。

中央经济工作会议要求，适度超前开展基础设施投资。据不完全统计，目前已有20多个省份明确2022年5G基站、工业互联网、数据中心等建设计划，并将新基建作为稳投资的重要发力点。

为推动项目早开工早投产，多地还进一步完善资金、土地等资源要素保障。浙江今年将确保省以上重大基础设施项目新增建设用地计划指标4.5万亩，奖励省重大产业项目用地计划指标1.5万亩。上海将用好1000亿元以上新基建优惠利率信贷专项……

在业内看来，加大新基建投资不仅有助于稳增长，而且是推动经济高质量发展的重要动力。

国务院发展研究中心宏观经济研究部研究室副主任杨光普对《经济参考报》记者说，在统筹新冠肺炎疫情防控和经济社会发展的大背景下，通过基础设施建设扩大有效投资、培育新消费是必然之举，也为更多应用场景的开发和培育提供基础支撑。从中长期看，适度超前部署新型基础设施建设是顺应经济数字化转型、绿色低碳转型的主动作为，也是持续培育我国经济增长新动能的重要发力点。

中国建投投资研究院主任张志前对记者表示，相较于传统基建，新基建具有技术先进性的特点。在当今全球科技变革的浪潮下，超前布局以技术创新为核心的新基建投资不仅有利于提振当前经济，也将为实现高质量发展提供有力支撑。

中国信通院的一组统计数据，映射了新基建的强劲引擎作用。中国信通院云计算与大数据研究所所长何宝宏告诉《经济参考报》记者，2021年我国5G产业直接带动经济总产出1.3万亿元，间接带动总产出约3.38万亿元。随着“东数西算”工程正式全面启动，预期数据中心每年直接带动投资4000亿元。

鼓励市场主体投资

在适度超前部署数据中心、5G等新基建的同时，多重政策利好也密集释放，充分调动市场主体投资积极性。

国家发改委副主任林念修日前表示，充分调动市场主体投资积极性。一要留足空间，新型基础设施主要由市场主体投资建设，将进一步放宽准入领域，降低投资门槛，让社会资本充分发挥作用。二要给足政策，加大对新型基础设施建设的信贷支持力度，创新金融工具、拓宽融资渠道，特别是要为民营企业参与新型基础设施建设创造更多有利条件。三要加足马力，加快相关领域改革，支持企业技术创新和商业模式创新，营造公平竞争的市场环境，培育经济社会发展新动能。

一子落，满盘活，不少企业加足马力。以三大运营商为例，面向2022年，中国移动计划5G相关资本开支约1100亿元，算力网络投资将达480亿元，后续将逐步加大算力网络投资；中国电信计划新建4.5万机架，算力投资140亿元，通过新增投资激活现有资产和资源，全力承接国家“东数西算”工程；中国联通将适度提升资本开支，计划用三年左右时间完成5G网络规模建设。

围绕新基建上下游产业链的投资布局也将进一步提速。以“东数西算”工程为例，中兴通讯相关负责人告诉《经济参考报》记者，“东数西算”项目中有大量数据中心、计算、存储、数据通信、光传输等建设需求，将对互联网数据中心（IDC）市场投资带来推动作用。“我们将进一步加大对算法和架构等通信领域底层基础技术的投入，投资布局自主创新的服务器、云操作系统等产品，促进其在工业、交通、能源等领域的应用”。

创新机制优化营商环境

在业内专家看来，与传统基建相比，新基建需要创新机制，有效拉动投资。

杨光普表示，新型基础设施相关的技术、设备、商业模式等更新换代快，但目前相关投融资机制尚不健全。需要鼓励面向5G、数据中心等新兴领域创新投融资机制，建立收益与风险匹配的共担机制，持续优化营商环境，呵护市场主体对新基建的投资热情。

“为进一步提升市场主体投资热情，需要在市场引导、资金支持等方面进一步完善，在尊重市场规律的基础上引导新基建及相关需求侧发展，建立较强的市场发展预期。”何宝宏表示，以数据中心为例，在需求增长预期的牵引下，近年来其发展规模年增速达到30%左右，具有较高的增长预期。需要进一步发挥财政、金融的作用，加大投融资规模，为产业发展提供资金保障。

在投资来源上，张志前认为，新基建少不了民间资本的参与。“民间资本在这方面有更好的敏锐性，政府可以借助产业引导基金、担保基金等方式用好市场的力量，探索投融资机制创新，充分释放市场内生动力和创新活力，让企业真正成为新基建大潮中的生力军”。（记者 郭倩）

(责编：赵竹青、陈键)