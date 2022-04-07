原标题：今年前两个月总额同比增超三成 我国服务贸易快速增长

商务部6日发布的最新数据显示，今年1月份至2月份，我国服务贸易继续保持较好增长态势。服务进出口总额9534.8亿元，同比增长33.5%；其中服务出口4675.8亿元，增长39.4%；进口4859亿元，增长28.3%。服务出口增幅大于进口11.1个百分点，带动服务贸易逆差下降57.6%至183.1亿元，同比减少249.1亿元。

中国服务外包研究中心副研究员郑伟分析认为，从数据来看，1月份至2月份，我国服务贸易继续呈现快速增长态势，特别是在服务出口方面，增长动能强劲，带动逆差大幅收窄，进出口结构更趋均衡。

数据显示，1月份至2月份，知识密集型服务进出口3824亿元，增长17.9%。其中，知识密集型服务出口2196.9亿元，增长20.3%；出口增长较快的领域是知识产权使用费、电信计算机和信息服务、其他商业服务，分别增长72.1%、25.7%、17.1%。知识密集型服务进口1627.1亿元，增长15%；进口增长较快的领域是保险服务，增速达124.9%。

“随着我国服务业开放力度不断加大，加之知识、技术密集型服务业快速发展，知识密集型服务贸易呈现迅猛发展之势。”郑伟表示，这表明经过多年的努力和探索，我国服务贸易创新、高质量发展已经取得了明显成效。

此外，前两个月数据显示，旅行服务进出口有所恢复。1月份至2月份，我国旅行服务进出口1497.7亿元，增长16.9%，其中出口下降7.1%，进口增长19.1%。剔除旅行服务，1月份至2月份，我国服务进出口增长37.2%，其中出口增长41%，进口增长32.5%；与2019年同期相比，服务进出口增长59.4%，其中出口增长75.3%，进口增长42.4%。（记者冯其予）

(责编：赵竹青、陈键)