原标题：全国铁路明日零时起实行新列车运行图 “一日一图”精准调控运力

全国铁路将于明天零时起实行新列车运行图，统筹疫情防控和便捷出行需求，按“一日一图”精准安排运力。

新列车运行图中，部分去年底开通的线路将进一步盘活中东部高铁网。长三角地区优化调整杭台高铁、京港高铁安九段等线路列车开行结构，增开上海虹桥至温岭动车组列车1对，合肥南至宣城、黄山北、平阳等高峰线列车3对。

中部地区武汉、宜昌增开至南京、上海、杭州等长三角城市的动车组列车24列。广深铁路安排开行城际列车130列，大范围采用“站站停”的公交化模式运行。

我国最东端高铁牡佳高铁首次图定开行七台河至北京高铁列车，七台河进京时间由原来的25个小时压缩到8小时左右。

中国铁路南宁局客运部票管所所长 陈凯：统筹疫情防控和便捷出行，将按照大数据分析，动态掌握旅客出行信息。

增开货运列车和国际班列

今年一季度，我国铁路货运需求旺盛，此次调图进一步增开货运列车和国际班列，确保重点物资运输和国际产业链供应链稳定。

新图中电煤运力进一步增加。浩吉铁路万吨重载列车由4列增至8列；新增瓦日铁路至京沪普速铁路煤炭列车4列；增加新疆经敦煌线、兰青线货物列车14列。全国铁路共增开跨铁路局电煤直达货物列车54列。

眼下正值粮食春播的关键时期，新图加大化肥等重点农资运输。

中国铁路沈阳局货运部生产管理部副经理 郝秋实：在辽、吉两省交通运输、疫情防控等主管部门的大力支持下，全力组织铁路装卸作业人力、机具、车辆，及时解决化肥装卸车和短驳运输受阻等问题。

新图还增开中欧班列和西部陆海新通道班列。广西铁路新增开中亚班列1列、西部陆海新通道班列3列。成都局新增兴隆场、贵阳南、成都北至阿拉山口各增开一条中欧班列线路，中老货运列车将实现每周开行。

多条铁路新线将于年内开通运营

另据记者从国铁集团获悉，今年全国铁路将有多条新线开通运营，新线通车里程将达到3300公里。

我国首座采用高速、普速客运车场重叠布置的特大型客站北京丰台站已进入按图试运行阶段，开通运营后，将承担京广高铁，京沪、京九、京原铁路及北京市郊铁路的始发终到作业。京唐、京滨、津兴等重点项目稳步推进，建成后将进一步完善京津冀综合交通体系。

中东部地区，设计时速350公里的黄冈至黄梅高速铁路已完成联调联试；杭州2022年亚运会重要配套工程——湖州至杭州西至杭黄高铁连接线正在进行静态验收；济郑高铁濮郑段已进入开通前的冲刺阶段，通车后河南将实现市市通高铁。

西南地区，郑渝高铁襄阳东至巴东北段进入联调联试阶段。郑渝高铁全线通车后，中原城市群、成渝地区双城经济圈和长江经济带联系将更加紧密。云南大瑞铁路大保段、弥蒙铁路、丽香铁路等难点工程取得突破，保山地区将结束不通铁路历史。（记者 郑连凯）

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