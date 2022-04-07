原标题：云南昆明：优化营商环境 坚持“一把手”带头招商

近日，云南昆明市政务服务管理局（市投资服务中心）与昆明市应急管理局联动，到东川区为企业现场办公，帮助云南金山矿业有限公司完成《安全生产许可证》到期换证申报工作。在工作人员的指导下，企业仅用10分钟就完成资料整理和填报工作。随后，工作人员现场电话通知后台审核，当日下午顺利为企业办理《安全生产许可证》换证工作，并于当天通过邮寄的方式，将证件从昆明市政务服务大厅寄往东川区企业所在地，让企业足不出户免费办成事。

“前几天我们到昆明市政务服务大厅办手续，因资料不全没办理完，当时工作人员指导我们填了一张《昆明市投资项目行政审批代理代办服务申请受理表》。没想到只过了两天，他们就上门帮助办理了。真是给我们节约了时间成本、免去往返跑的麻烦。”云南金山矿业有限公司相关负责人说。

这是今年以来昆明市政务服务管理局（市投资服务中心）与市应急管理局第二次联动上门为东川区企业送服务，今年2月也曾用同样的方式为华新水泥（昆明东川）股份有限公司免费办理了相关事项。

这只是昆明市着力优化营商环境的一个缩影。近日，昆明市委组织部制定、印发《昆明市组织工作服务优化营商环境贯彻措施》（以下简称《措施》）。《措施》共二十条，其中明确，将面向优化营商环境一线培养锻炼干部，推动在优化营商环境一线考察识别干部。《措施》要求，要牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，提高贯彻落实上级决策部署的执行力，有时限要求的，按要求落实反馈；没有时限要求的，7个工作日内落实反馈，特殊情况不得超过15个工作日。坚持“政府围着企业转，企业有事马上办”，建立完善服务企业、服务基层、服务群众“三服务”清单，提升“三服务”质效。

今年一季度，为进一步营造良好营商环境，昆明市委、市政府主要领导牵头会办每个亿元以上投资项目，建立项目服务容缺审批机制，及时解决项目落地遇到的困难和问题，真正实现项目早开工、早落地、早见效。在全省一季度重点项目集中签约活动上，昆明市分别与中国电建集团、华润集团、中粮油脂控股集团签约3个项目，将引入内资85亿元、外资8000万美元。

为巩固在绿色能源与绿色制造领域的优势，昆明市围绕中石油云南石化、云天化、湖南裕能等企业加快建设全省新能源电池产业基地。围绕云铝股份、明超申锐等企业建设铝精深加工示范区，围绕广东先导集团、贵金属集团、云南锗业等企业建设稀贵金属材料产业集群，围绕云南白药、国药、贝泰妮等企业建设国家生物医药产业基地；围绕闻泰科技、京东方等企业建设光电子产业集群。

同时，坚持“一把手”带头招商，昆明市委、市政府坚持每季度至少组织一场重大招商活动，各县（市、区）主要负责同志，每月都外出考察招商。昆明市还优化了招商组织架构，围绕重点产业，建立“13+N”的重点产业链“链长制”招商架构，下大力气引进一批产业链关键环节企业。

此前，在国家发展改革委组织编写的《中国营商环境报告2021》中，昆明市被评为“优秀”，是营商环境改善幅度最大的城市之一。昆明市开办企业、招标投标、纳税、政务服务4个指标优化创新经验，入选示范引领典型案例。

(责编：赵竹青、陈键)