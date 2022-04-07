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清明假期邮政快递业揽收包裹同比下降13.3%

2022年04月07日08:46 | 来源：工人日报
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原标题：清明假期邮政快递业揽收包裹同比下降13.3%

　　国家邮政局监测数据显示，清明节放假期间（4月3日~5日），全国邮政快递业整体运行平稳，常态化疫情防控工作积极推进，共揽收包裹6.6亿件，比2021年同期下降13.3%，比2020年同期增长24.1%；共投递包裹6.9亿件，比2021年同期下降12.8%，比2020年同期增长27.1%。

　　据介绍，清明假期，全国邮政管理系统抓实抓细“人”“物”“环境”同防，督促指导寄递企业全面落实《疫情防控期间邮政快递业生产操作规范建议（第七版）》和《邮政快递业疫情防控与寄递服务保障工作指南（试行）》规定，严防行业内发生聚集性感染。

　　与此同时，全国邮政管理系统切实强化安全应急服务保障，确保寄递渠道安全和行业稳定，督导企业落实安全主体责任，严格落实实名收寄、收寄验视、过机安检“三项制度”和《禁止寄递物品管理规定》；切实维护行业稳定运行，突出抓好快递员合法权益保障和快递企业基层网点稳定工作，加强转运中心、干线车辆、末端网点的安全管理，严防安全生产事故发生。（记者甘皙）

(责编：赵竹青、陈键)

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