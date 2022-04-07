原标题：疫情导致无法工作 房贷不能推迟还?多家银行回应

“在上海工作，因疫情原因现无法工作，没有收入，每月1日还要还5000元左右的房贷，希望能够暂缓房贷还款期限或者能够减免半个月房贷。”

近日，一张“因疫情希望延缓房贷”的截图在网上流传，随即引发网友热议，#因疫情推迟还房贷有必要提上议事日程#登上热搜第一。

在疫情防控形势严峻，多地采取封控措施的情况下，能否因疫情推迟还房贷？房贷缓交又可延期多久？

多家银行回应

对于上述网传截图，某股份制商业银行回应称，目前该银行暂无由于疫情减免房贷相关规定。根据该行规定，房贷还款延迟1天会影响征信记录，延迟3个月将会启动诉讼程序，请务必按时归还房贷。

中新财经注意到，疫情下，受时间和地域限制，目前不同银行对因疫情申请延迟还贷的政策不一。

工商银行客服向中新财经表示，对于像吉林这样的封控地区，若因疫情无法按时还房贷，可申请延期代扣，但无法确定具体可延长的时间。“因为这个是临时性的政策，等封控结束，往往就取消这个政策了。”客服强调，延期代扣期间办理者的征信不会受到影响。

建设银行客服称，部分地区因疫情封控可申请延期还房贷，吉林省最长期限为28天。客服告诉中新财经，由于目前封控地区的网点处于停业状态，客服可帮助办理者联系贷款经办行经理，先进行相关登记。

中国银行客服则表示，目前吉林省可申请延期还房贷，但上海暂时没有相关政策。客服建议，可先与贷款经办行联系。“如果后续有相关政策出台，我们会有提示过来的。”

银行究竟应不应该宽限还款期限？

“疫情可以暂停一座城市，却暂停不了房贷。”对此，有不少网友表示，“收入降低，但还有房贷、信用卡、日常消费、老人和小孩……实在扛不住了。”

也有网友指出，贷款买房时有必要考虑自己的购买能力，留出对抗风险的余地。“贷款买房的还款金额最好不要超过你总收入的三分之一，每个月除掉还贷的钱最好能存下来一点。”

那么，因疫情导致无法按时还房贷，银行究竟应不应该宽限还款期限？

早在2020年2月，中国人民银行等五部门就下发了《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》(以下简称《通知》)。

《通知》明确提出，对因感染新型肺炎住院治疗或隔离人员、疫情防控需要隔离观察人员、参加疫情防控工作人员以及受疫情影响暂时失去收入来源的人群，金融机构要在信贷政策上予以适当倾斜，灵活调整住房按揭、信用卡等个人信贷还款安排，合理延后还款期限。

而对因感染新型肺炎住院治疗或隔离人员、疫情防控需要隔离观察人员和参加疫情防控工作人员，因疫情影响未能及时还款的，经接入机构认定，相关逾期贷款可以不作逾期记录报送，已经报送的予以调整。对受疫情影响暂时失去收入来源的个人和企业，可依调整后的还款安排，报送信用记录。

不过，有网友担心，对个人贷款实行延期还本付息，在实施层面上仍有难度。“如何鉴别哪些人是真困难，哪些人手头仍然富余？”

对此，你又怎么看？(左雨晴)

(责编：赵竹青、陈键)