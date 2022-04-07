原标题：涨价忙提车难 新能源车遭遇“堵点”了吗

“我的新能源车指标有效期是12个月，可眼下光等提车就要6-7个月。”家住北京市朝阳区的张琨最近因为买车有些焦虑。他和千千万万名消费者的烦恼暗示着，一路高歌猛进的新能源汽车似乎遭遇了一些“堵点”。

一方面，进入2022年以来，受补贴退坡、原材料价格上涨等因素的叠加影响，多家企业“排队”上调了新能源汽车销售价格。

据不完全统计，去年销量前30名的新能源汽车车型，今年已有近三分之二宣布了涨价。这一波来势汹汹的集体涨价潮，让不少消费者和业内人士对新能源汽车产业发展产生担忧。

另一方面，自2021年起，受全球芯片紧缺影响，汽车市场尤其是新能源汽车交车延期情况时有发生。

由北京阳光消费大数据研究院、对外经济贸易大学消费者保护法研究中心等单位联合发布的《国内汽车消费维权舆情研究报告（2021）》显示，“未按时交付”已经与质量问题、服务问题以及虚假宣传并列，成为国内汽车消费维权中的常见问题。

新能源车“涨声一片”，产业链协同还需齐步走

“从去年第三季度到今年，动力电池上游原材料价格涨势迅猛，导致整个新能源汽车产业链都要一起分担成本上涨的压力。”近日，在蔚来2021年Q4财报电话会议上，蔚来创始人、董事长兼CEO李斌表示，目前蔚来没有涨价的计划，接下来会根据原材料价格等成本变化以及市场情况，判断是否调整价格策略。

公开数据显示，蔚来3月共交付智能电动汽车9985台，同比增长37.6%。2022年一季度，蔚来累计交付智能电动汽车25768台，同比增长28.5%，实现连续8个季度正增长。其中，蔚来智能电动旗舰轿车ET7已于3月28日开启交付，截至3月31日已交付163台。

“蔚来不仅销量稳定，更重要的是，考虑到蔚来产品的平均售价超过42万元，其高端智能电动汽车品牌的定位和形象持续巩固。”有分析人士认为，蔚来看重在高端新能源汽车市场的占有率，其产品也相对容易消化成本上涨的压力。

成本压力不只来源于动力电池，影响汽车智能化水平的芯片，铝、铜等大宗商品，几乎都面临着涨价的压力。尤其是汽车芯片，它被认为是智能电动车的“脑神经”，其供应链是否顺畅，牵动着几乎所有从业人员的心。

无论是预计5月下旬发布的搭载最新智能座舱硬件的2022款ES8、ES6和EC6，还是诞生于蔚来第二代技术平台NT2的首款SUV车型——ES7，在蔚来的一系列产品攻势背后，汽车芯片无不扮演着不可或缺的重要角色。

“我们每辆车都要用1000多颗芯片，其中约有10%会出现供应紧张的问题。”李斌举例说，去年公司有一些毛利的损失，就是因为汽车芯片供应短缺和价格上涨。

据了解，蔚来今年的整车毛利率目标设定为18%-20%。李斌透露称，蔚来与英伟达、高通等高端芯片供应商有着长期、稳定的战略合作，但一些基础芯片的供应链还存在“堵点”。他表示，今年整车产能总体上将保持稳定，但供应链尤其是基础芯片供应链的波动性，将对新能源汽车产业产生较大影响。

按照中金公司的统计，当前新能源汽车的成本提升幅度在10%-20％，单车成本涨幅就达到1万元左右。显然，对于原本价格较低的小型电动车来说，这绝不是一个小数目。

“动力电池的原材料价格上涨已经持续了一年之久，部分新能源车型的成本和售价已经出现了倒挂现象，基本上是卖一辆赔一辆。”一位不愿具名的某车企内部人士告诉记者，在这种情况下，新能源汽车涨价是必然趋势。

“如果涨价幅度超过消费者可承受的程度，极有可能出现两年前新能源汽车产销量下降的局面，从而影响我国新能源汽车健康发展。”有业内分析人士担心，这将会给补贴政策退坡后的行业换挡前进带来巨大的负面影响。考虑到新能源汽车价格原本就高于同级传统燃油车，这种担忧并非没有根据。

“要解决当前原材料价格上涨难题，除了适度加快国内锂、镍等能源金属资源开发进度，帮助国内企业稳步开拓国外原材料供应渠道外，还需要加强新能源汽车产业链上下游供需对接。”上述专家表示，产业链上下游要协同一致“齐步走”，共同分担原材料涨价带来的成本增加。否则，单靠产业链的某一环节消纳全部上涨压力，全产业链最终难有赢家。

破解“提车难”，车企不该让消费者埋单

芯片短缺、电池原材料价格上涨，同样导致消费者对于新能源汽车延迟交付的投诉一再发生。

“电池等成本的上涨直接导致车企利润下降，一些车企可能会通过拉长交付周期，来等待原材料价格下降。”有业内专家表示，导致车企延迟交付的另一大原因是汽车芯片短缺。有预测称，汽车芯片供应链将在今年三季度恢复到正常水平。

不过，如果汽车厂商因期待降低成本而推迟交车时间，则涉嫌将企业自身的商业风险转嫁到消费者身上。有消费者权益保护专家倡议，消费者在购车时与企业签订合约，应在合同中约定延迟交付车辆时，车企应承担的违约责任。此外，相关监管部门也应对车企延迟交付的现象予以重视，采取必要措施维护消费者的正当权益。

“相较于传统燃油车，新能源汽车正处于发展阶段。一些技术标准和行业规范性尚不成熟，有关政策也处于逐步完善过程中。”中国法学会消费者权益保护法研究会副秘书长、对外经济贸易大学消保法研究中心特邀研究员陈音江表示，有关部门应加强对汽车销售领域变相加价、隐性收费、强制搭售、虚假宣传、车辆安全等消费者反映突出问题的监管，采取有力措施保障市场秩序，打击违法行为，从而引导、规范新能源车行业健康发展。

“无论是整车企业还是汽车销售公司，都要诚信对待消费者，不强制捆绑销售，不做虚假宣传，诚信兑现承诺，杜绝以强凌弱、欺骗误导、违法收费。同时，消费者也要提升自我保护意识。”陈音江提醒说，消费者要注意留存购车、维修等相关凭证，对商家有关退还购车定金、保险押金等的口头承诺要格外留心。

他建议说，消费者在购车过程中要注意留存定金或押金收据，必要时对商家的口头承诺进行录音，主动争取签订纸质的定金或押金退还协议。

按照中金公司的分析，目前电池涨价影响已落地，车企跟进调价形成的初步利空已基本出尽。预计后续新能源持续的高景气度将进一步缓解市场担忧，因此维持“2022年中国新能源汽车市场年销量突破500万辆”的判断不变。

全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树提醒说，虽然反弹的新冠肺炎疫情让人们的生活受到了不小的影响，不少汽车企业也顿感艰难，但在世界性的“缺芯短锂”形势下，中国乘用车市场在世界的地位反而大幅提升，创下新高。“尤其是中国新能源车的市场份额，最近已占到全球市场的65%。”

他告诉记者，2020年，中国汽车市场销量在全球汽车销量中的占比回升至32%，2021年保持在32%，而2022年1-2月，这一比例上升到了36%。

崔东树认为，分析中国新能源车市场的前景，不仅要看到消费者较强的购买力，也要看到市场对新能源车越来越多的认同，对新能源车产品价格上涨有一定容忍度。他同时预测称，当前的原材料价格上涨不可持续，最终仍然会回归到理性的市场定价。“相信3月的新能源车销量数据会给大家一个惊喜，我们也相信，中国新能源车今年仍会有较好的市场表现。”

（记者 许亚杰）

(责编：赵竹青、陈键)