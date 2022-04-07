原标题：大病筹款告别免费时代？

近期不少网友反馈称，多家互联网大病筹款平台向捐款者收取“支持费”，甚至捐款1元也被收取3元；此外，水滴筹近期在部分城市开始试点收取服务费，向筹款者收费。为何带有公益色彩的各家大病筹款平台，纷纷开启商业化收费举措？水滴公司为什么会打破从上线以来坚持已久的“大病筹款0服务费”模式？这对互联网个人大病求助行业会产生怎样的影响？对此记者进行了调查。

试水 水滴筹试收3%服务费

“莫名其妙就被扣了3块钱，很不爽！”近期多名网友在投诉平台爆料，在互联网大病筹款平台上捐款时，一不小心就多交了3元费用，甚至捐款1元也被收取3元。多名网友吐槽道：“我只是想捐点儿钱，谁还有时间去研究平台规则呢？”

记者在多个大病筹款平台测试发现，收取“支持费”逐渐成为行业惯例，用户不勾选相关选项就可以避免扣费，费用可退。但部分平台默认收取该项费用，用户不仔细阅读规则就会被多扣款。

除了从捐款方收“支持费”，也有平台从筹款人募集到的款项中抽取一定费用。水滴筹于今年1月17日起在全国十余个城市试点收取服务费，包括广西百色、江苏徐州、山东临沂等。除此前第三方收取的0.6%支付渠道费之外，水滴筹在试点城市对每笔筹款收取3%的平台服务费，单个项目服务费上限封顶5000元。

在此之前，水滴公司财报显示水滴筹并不贡献任何收入。实际上，第三方支付平台扣除的0.6%渠道手续费自水滴筹上线时就一直存在，2020年1月以前，这笔费用一直由水滴公司承担。据了解，水滴筹方面目前还没有考虑大范围铺开，还是以获取更多的建议为目的。

记者咨询轻松筹相关负责人获悉，轻松筹平台目前在大病筹款业务上不收取任何费用；安心筹客服人员介绍，筹款提现时，平台扣除2%手续费，第三方支付平台扣除0.6%费用。

探因“导流变现”生意难做

“我们并不希望通过收取服务费来实现盈利，而是希望能够维持合理的运营成本，保证平台正常运营下去。”水滴筹业务负责人郭南洋表示，水滴筹常常被认为是公益组织，实质上平台自身是一家商业公司。

在水滴筹发展早期，零服务费和筹款顾问团队是水滴筹规模迅速扩大并赶超同行的“利器”。水滴筹上线即宣布不收取服务费，为平台赢得了大量用户，其他筹款平台纷纷跟进，不收服务费成为行业惯例。水滴公司将“筹款+互助+保险”导流变现的商业模式发挥到了极致，随着去年水滴互助关停，筹款成为保险业务的主要流量入口。

“大病筹款场景能激发用户购置保险的意愿，用户在捐款后往往会收到保险产品推荐内容，保险业务依赖筹款带来的流量。”一位大病筹款平台从业者和记者透露。为了快速、大规模地获取流量就得“烧钱”，业内通常用卖保险的收益来支撑筹款团队的运营成本。这位从业者表示，去年8月，银保监会下发《关于开展互联网保险乱象专项整治工作的通知》，“导流变现”的生意难做了，筹款业务必须要考虑“造血”补贴运营成本，多家平台开启收费模式。

观点 平台应设服务费标准

互联网大病筹款平台是近年来我国大病救助社会力量的重要组成部分之一，在医保、商保之外形成了一条医疗资金供给的有效补充渠道。它一开始就顶着“公益慈善”的光环，实际上却是一种商业服务，在公益和商业边界间，作为新生事物的互联网大病筹款平台亟须探索自己的发展路径。

北京工商大学保险研究中心副秘书长宋占军表示，目前无论是《慈善法》还是相关监管文件，并没有禁止互联网个人大病求助模式，国家层面无论是民政部门还是医保部门都在密切关注网络大病筹款平台的规范发展。这一类平台关乎千百万弱势群体的救助，目前仍主要依靠公司自律来约束。他建议，下一步在各平台进一步扩大公司信息披露质量的基础上，应通过修改《慈善法》等法律法规，将互联网大病筹款平台纳入监管范畴。

“免费的服务方式不足以支撑业务可持续发展，对平台进一步发挥社会力量救助作用形成掣肘。”全国人大代表、安徽省农业科学院副院长赵皖平表示，作为具有效率优势的互联网平台，可以参照现行基金会管理费标准，设立合理的行业服务费标准，从而促使行业良性持久发展。北京师范大学民生保障研究中心主任、教授谢琼同样认为，收取服务费用一定程度上比“商业反哺”的模式要有益，但要谨慎规定收费费率，确保可持续发展。（记者 潘福达）

(责编：赵竹青、陈键)