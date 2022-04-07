原标题：卖不出去、扔了可惜 58.1%受访者在处理闲置物品上有困难

对于不少人来说，如何处理家中的闲置物品是件令人头疼的事情。卖不出去，扔了可惜，捐赠又不太方便，想要有效处理闲置物品不太容易。日前，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com）发布的一项1185名受访者参与的调查显示，58.1%的受访者在处理闲置物品上有困难。缺乏可靠方便的捐赠渠道和处理费时费力是受访者在处理闲置物品上容易遇到的问题。要更好地处理闲置物品，65.5%的受访者希望二手平台管理更加规范透明，59.9%的受访者建议在社区中开展跳蚤市场、易物活动等。

56.4%受访者觉得家中闲置物品多

在北京工作的张明博（化名）现在租房住，他感叹每次搬家都会筋疲力尽，“尤其在收拾的过程中，会出现很多闲置很久的东西，又舍不得扔。所以每次都是从一个地方搬到另一个地方，然后继续闲置”。

张明博发现家中闲置最多的是书籍，之前为了准备英语考试，买了不少专业书，后来虽然考完了，但依然舍不得扔，就闲置下来了，“当时买的时候花了不少钱，如果当废纸卖，又觉得太可惜，而且也想着有时间的时候还能拿出来再学习学习”。

调查显示，56.4%的受访者表示家中闲置物品多，其中12.3%的受访者表示非常多。还有32.1%的受访者表示一般，11.5%的受访者表示不多。

家住南京的90后刘安（化名）平时很喜欢网购，经常参加一些打折活动，因此囤了不少物品，囤得最多的是抽纸、洗发水、牙膏等生活用品，“当时会觉得活动很划算，也都是生活中能用得上的东西，就囤了不少。但现在发现很多东西放到过期都用不完，处理起来比较麻烦”。

80后高宁是两个孩子的妈妈，她表示家中闲置最多的物品是玩具，已经堆了好几箱了，“小孩子图新鲜，经常要买新的玩具。但有的没玩几天，就失去兴趣了，只能在家里越堆越高，挺浪费的”。

调查显示，57.2%的受访者表示家里闲置最多的物品是书籍/学习用品，54.3%的受访者表示是鞋子服装，42.9%的受访者表示是玩具玩偶等。其他还有：电子设备（39.4%），摆件装饰品（33.5%），化妆/护肤品（26.4%），家用电器（14.9%）等。

65.5%受访者希望二手平台管理更加规范透明

为了避免浪费，刘安在二手平台开通了账号，出售闲置物品。但他觉得在二手平台交易得多留个心眼儿，在出售之前，要和买家达成一致，包括价格、存在问题以及售后服务等，避免发生纠纷，“我之前在平台上卖过一件东西，买家收到后对商品百般挑剔，要退货处理，而且不负责邮费。所以那一单不仅没能处理掉闲置物品，还赔了邮费，感觉闲置物品挺难出手的”。

调查显示，58.1%的受访者在处理闲置物品上有困难。

具体说来，67.3%的受访者是找不到可靠方便的捐赠渠道，56.8%的受访者认为是物品价值不高，处理起来费时费力，55.8%的受访者表示是二手平台管理不够规范，透明度不高。其他还有：新冠肺炎疫情期间收发货不方便（50.9%），担心泄露个人隐私（24.7%）等。

张明博之前在小区里看到衣物捐赠箱，觉得如果能把闲置的衣服捐赠给有需要的人，是一件挺有意义的事情，但后来才知道那个捐赠箱并不是官方设置的，捐赠的衣物最终也不知去向。张明博觉得，如果能在社区设置官方的捐赠渠道，就会方便很多，“我觉得很多人都有捐赠的需求，但一定要规范透明，最好可以追溯，不能消耗大家的信任和爱心”。

要更好地处理闲置物品，65.5%的受访者希望二手平台管理更加规范透明，59.9%的受访者建议在社区开展跳蚤市场、易物活动等。

刘安觉得，虽然二手平台为大家提供了交易的途径，但在管理上应该更加制度化和规范化，保护好买卖双方的合法权益。对于售卖假货、伪劣商品的卖家进行处罚，坚决打击交易中的不良现象和不良风气。

高宁希望社区能够组织一些易物活动，比如开设相关的线上群组，供有需要的人在群里进行交易或交换，“都是同一个社区的，交易起来比较省心放心。也能让更多的人相互认识，关系更加亲近”。

受访者的其他建议还有：回收流程更加科学透明可追溯（48.4%），官方在社区设置爱心捐赠箱等（46.5%），加强宣传引导，倡导绿色节约风尚（31.3%）等。

此次调查的受访者中，男性占36.2%，女性占63.8%。00后占25.0%，90后占41.9%，80后占27.0%，70后占5.5%。

（见习记者 王志伟）

(责编：赵竹青、陈键)