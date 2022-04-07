原标题：中新自贸协定升级议定书今起生效实施 两国经贸合作再上新台阶

今天，中国和新西兰均已完成《中国—新西兰自由贸易协定升级议定书》的国内核准程序，《升级议定书》正式生效实施。

升级后的中新自贸协定，将进一步促进双边贸易投资往来，推动两国经贸关系向更高水平发展。

中新自贸协定于2008年4月签署并于同年10月正式生效，是我国签署的第一个涵盖货物贸易、服务贸易、投资等诸多领域的双边全面自贸协定，也是中国与发达国家签署的第一个自贸协定。在原有协定基础上，2021年，中国和新西兰签署了升级议定书。基于原有协定，对条款内容进行扩展，同时开放的深度进一步加强。

商务部国际司副司长 杨正伟：在中新建交50周年之际，高质量实施升级议定书有助于两国进一步深化经贸合作，释放高水平开放政策红利，促进双边经贸投资自由化、便利化，不断丰富和充实中新全面战略伙伴关系内涵。

2021年，中新双边贸易额再创新高，达247.2亿美元，同比增长达36.4%，是2008年中新自贸协定签署之初双边贸易额的5.6倍。

进一步深化双方各领域务实合作

商务部有关负责人表示，《中新自贸协定升级议定书》在原有协定基础上，在多个领域作出更大的开放承诺，进一步深化了双方各领域的务实合作。

在货物贸易领域，打造更高水平自由化。在原协定中，中国已达到97%的产品零关税。在《升级议定书》中，中方再次承诺将对部分木材和纸制品逐步取消关税。新西兰已经实现对中国全部产品进口零关税。

在服务贸易领域，中方在航空、建筑、海运、金融等领域进一步扩大对新方开放。新方改进了对中国特色工种工作许可安排的承诺，提高了中国公民赴新担任汉语教师和中文导游的就业配额。

在投资领域，新方大幅放宽对中方投资者的审查门槛，给予中方投资者与CPTPP(即全面与进步跨太平洋伙伴关系协定)成员同等的审查门槛待遇。

在规则方面，增加了环境章节，双方将有效实施环境保护措施，不断深化环境合作，承诺不降低环境保护水平来促进贸易和投资。

在合作领域，增加农业科技合作等内容。

推动两国经贸关系向更高水平迈进

《中国—新西兰自由贸易协定升级议定书》正式生效实施后，将给两国企业和普通百姓带来这些红利↓

在促进货物贸易发展方面，将有利于双方进一步降低贸易成本，提高通关效率，扩大贸易规模，稳固和强化产业链供应链。

在拓展服务投资合作方面，双方新增了服务贸易开放部门，有利于扩大双方服务贸易规模。特别是，新方大幅放宽对中方投资者的审查门槛，有利于我国企业赴新投资，形成更加透明、稳定、可预期的投资环境。

在开辟经贸合作新空间方面，《升级议定书》还将为双方在数字经济、环境保护、农业科技等更广泛领域经贸合作创造更好条件。

商务部国际司副司长 杨正伟：升级议定书正式生效，体现了中新双方共同致力于深化自贸合作，将以此进一步促进双边贸易投资往来，推动两国经贸关系向更高水平迈进，为疫后经济复苏和繁荣发展作出贡献。

(责编：赵竹青、陈键)