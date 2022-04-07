原标题：智造未来：数智“生态长城”擦亮横琴名片

横琴作为全国智慧城市综合管廊建设运维领域的“排头兵”，其打造的数智“生态长城”擦亮了横琴名片，成为建设高水平智慧城市、发展促进澳门经济适度多元新产业的新引擎。

走在合作区，没有遮蔽视野的空中“蜘蛛网”，道路两旁的电线和电缆也不见踪影。通过规律分布的封闭式“小屋”进入横琴管廊，一座整洁敞阔、畅通无阻的“地下宫殿”呈现眼前。这里集中敷设了电力、通信、冷凝水、给水等市政管线，同时配备有计算机网络、自控、视频监控、环境监测、火灾报警等系统，具有远程监控、智能监测、自动排水、智能通风、消防等功能，如同地下“神经网络”，源源不断向城市的每个角落输送着水电等能源。

目前，国内城市综合管廊主要以人工管理方式为主，效率低，故障率及维修成本偏高。“要让各类管线‘共处一廊’，并且‘相安无事’，日常运维不能拼人海战术，必须要加强‘人防+技防’。”在大横琴管廊公司总经理闫立胜看来，技术创新才是管廊运维发展的命脉。告别过去“无头苍蝇”式的人力巡查，运维员和综合管廊云平台上演着默契无间的“协奏曲”，真正实现信息化、自动化、数字化管理。

“人防”和“技防”相结合，需要持续创新能力驱动发展的久久为功，更离不开源源不断的人才作支撑。在推动校企合作的同时，大横琴管廊公司执行“外引内培”的“双循环”人才培养机制，通过建立内部研发小组、科研开发机构和开放式的创新平台，对管廊管养中的痛点难点进行攻克性研究，共有16项研究成果获得国家实用新型专利。其中，团队研究的“综合管廊全寿命周期关键技术研究与运用”获得广东省土木建筑学会科学技术奖一等奖。

“横琴作为全国甚至全世界管廊建设的窗口，承担着为国家新一轮基础建设树立典型的历史重任。这种敢于争先、敢于‘吃螃蟹’的精神，既包括选择国内的顶尖技术，也包括在技术的产学研用模式上的全面创新。”复旦大学光纤研究中心副主任唐璜介绍道。

在近年来“天鸽”“山竹”等超强台风灾害中，横琴综合管廊一次次经受住了考验，是当之无愧的“城市生命线”的守护者，为合作区正常运行保驾护航。不仅如此，随着16项科研成果落地转化，运维里程不断延伸，咨询、培训服务覆盖全国16个城市，联合制定智慧城市综合管廊国际标准，横琴综合管廊填补产业技术空白、优化科技创新生态的步伐大步加快。

“秉着科学可持续发展的眼光，横琴综合管廊高起点、高标准规划，高水平、高质量运维，以先行示范标准打造了管廊建设运维的‘全国样板’，走出一条国内其他城市基础建设可供借鉴的典型路径。”唐璜如是评价道。

近日，负责横琴管廊运维的大横琴管廊公司正式通过国家高新技术企业认定，成为管廊运营管理行业内的高新技术企业。在粤澳共商共建共管共享的新体制下，横琴综合管廊正以创新、科技为引擎发展新技术、新方法、新成果，参与行业技术变革与革新，提笔续写新时代城市运营服务可持续、高质量发展新篇章。（胡斌 谢金利）

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