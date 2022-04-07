原标题：2025年冰雪运动产值预计达1万亿元

北京冬奥会、冬残奥会的成功举办，让14亿多中国人看到了冰雪运动的独特魅力，也让这个曾经非常小众的运动真正“飞入寻常百姓家”。

超过3亿人参与冰雪运动，遍布全国各地的近2000个冰场雪场，一批高质量可持续利用的冬奥场馆……中国用实际行动兑现承诺，不仅带动了国内冰雪运动发展，也为全球冬季运动注入了新力量，冰雪经济向阳而生、蓬勃发展，展现出巨大的生机与活力。

壮大冰雪产业

习近平总书记指出，“北京冬奥会、冬残奥会就像是一个弹射器，可以推动我国冰雪运动和冰雪产业飞跃式发展。”

事实证明确实如此。自北京冬奥会筹备以来，冰雪运动在中国按下了“快进键”。《中国冰雪产业发展研究报告》显示，2022年，中国冰雪运动产值将达到8000亿元，2025年将达到1万亿元，占整个中国体育总产值的五分之一。

我国经济稳步增长以及居民人均收入的不断提升，为冰雪产业发展创造了良好机遇。有分析指出，当一个国家人均国内生产总值(GDP)超过1万美元时，体育产业和冰雪产业将快速发展，从我国冰雪产业发展趋势看，恰恰符合这一规律。2021年，我国人均GDP已超过1.2万美元，业内专家普遍看好我国冰雪产业和冰雪消费的前景。

冰雪产业链条长，从造雪、压雪等机械设备制造，到体育服装、器材生产，再到运动健身、休闲康养、技能培训，集聚了大量资源，能产生诸多创新创业机会和就业岗位。河北小城崇礼因为冬奥会而闻名世界，冰雪产业发展让当地人吃上了“冰雪饭”，直接或间接带动3万多人就业。

近年来，在“冰天雪地也是金山银山”理念的指引下，冰雪“冷资源”已经成为各地发展的“热经济”，先后有26个省份出台促进冰雪运动和冰雪产业方面的专项政策。与此同时，冰雪市场主体不断涌现，成为直接推动冰雪产业发展的重要力量。

国家体育总局体育经济司副司长彭维勇认为，冰雪产业发展需要继续加强战略规划和顶层设计，进一步完善冰雪产业区域发展体系，引导各地因地制宜发展健身休闲、竞赛表演、技能培训、装备制造、冰雪旅游等业态。

用好冬奥遗产

习近平总书记反复强调：“办冬奥不是一锤子买卖，不能办过之后就成了‘寂静的山林’”“赛时需要和赛后利用相结合，不搞铺张奢华，不搞重复建设”……盛会落幕，每座冬奥场馆按照“后奥运时代”发展规划，站上新起点。

北京冬奥会和冬残奥会从筹办之初就全面规划管理奥运遗产。结束比赛后，首钢滑雪大跳台“雪飞天”成为世界上唯一被永久保留的大跳台场馆，国家速滑馆“冰丝带”成为集体育赛事、群众健身、文化休闲、社会公益等于一体的多功能场馆。功能齐备的奥运场馆将为全民健身持续贡献力量。

张家口位于北纬41°的世界黄金滑雪最佳地带，已形成中国最大的雪场集群之一。发展冰雪相关的产业园、产业项目，这里的冰雪产业呈现强劲发展态势。借助冬奥遗产，当地将利用冬奥场馆常态化举办高端赛事。此外，围绕冬奥会场馆等标志性建筑，兴起了一批奥林匹克公园、奥运主题博物馆，成为展示奥运文化、中国文化的重要窗口。

北京冬残奥会还带动主办城市无障碍环境提升，推动包容性社会建设。冬奥组委编制了《北京2022年冬奥会和冬残奥会无障碍指南》及指南技术指标图册，将作为制定国家和地方无障碍规范标准的参考。以冬残奥会筹办为契机，北京市创建666家冬奥示范温馨家园，开展康复、职业技能培训、法律维权等服务，年受益达391万人次，建立残疾人健身示范点90个。

国际奥委会主席巴赫赞叹，“这是一届真正无与伦比的冬奥会”。事实上，“后冬奥”时代，冬奥遗产可持续发展计划同样精彩，将打造奥运场馆赛后利用国际典范。

促进协同发展

北京冬奥会、冬残奥会的成功举办体现大国办大事的实力和担当。在近7年的筹办历程中，更是推动了京津冀协同发展，展现了共享冬奥的新景象。

以交通为例。冬奥赛事期间，京张高铁太子城站位于张家口赛区核心区内，是世界上首个直通奥运赛场的高铁站。对此，有专家分析认为，以京张高铁、兴延高速和延崇高速等高速交通体系为依托，张家口市不仅被纳入“首都1小时生活圈”，与京津冀地区产业要素对接的能力大幅提升，同时与我国东北和西北地区的连接也进一步加强，有力提升了区域协同发展的内生动力。

体育文化旅游是赛后发展的重点。体育牵引、文化赋能、旅游带动，京张双城将打造区域协同发展之路，将加快建设京张体育文化旅游带与发展“后冬奥”经济结合起来。更多的文化和旅游企业瞄准商机，抓机遇、谋发展。位于张家口市崇礼区的富龙滑雪场是北京冬奥效应的直接受益者之一，客流量呈攀升态势。作为冬奥会火炬传递场地之一，富龙滑雪场今后将有多个自主IP产业项目开业，正在体育休闲项目上加大投入。

如今，借举办冬奥的东风，京张体育文化旅游带建设取得新进展。体育、文化、旅游基础设施及生态环境治理等领域，成为区域协同发展新亮点。张家口市联合北京市延庆区举办京张体育文化旅游带建设论坛，成立文旅联盟和专家智库，全力打造“全季·全体育”运动品牌，全面推进崇礼冰雪旅游度假区建设提升。

北京冬奥会和冬残奥会创造了区域协同发展新模式。随着北京冬奥的巨大品牌效应持续释放，赛事经济、会展经济、研学经济……一系列规划从纸面走向冰雪，为区域协同发展注入新活力新动力，与时代共奋进。

(责编：赵竹青、陈键)