原标题：关键领域创新能力不断增强 中国海洋经济总量去年首破九万亿

自然资源部6日发布的《2021年中国海洋经济统计公报》显示，初步核算，2021年全国海洋生产总值90385亿元，比上年增长8.3%，占沿海地区生产总值的比重为15.0%，比上年上升0.1个百分点。其中，海洋第一产业增加值4562亿元，第二产业增加值30188亿元，第三产业增加值55634亿元，分别占海洋生产总值的5.0%、33.4%和61.6%。

国家海洋信息中心副主任崔晓健介绍道，2021年我国海洋经济总量再上新台阶，首次突破9万亿元。值得一提的是，海洋领域科技创新能力不断增强，关键领域技术取得新突破。崔晓健称，科技创新机制持续深化。沿海地方坚持海洋科技创新与体制机制创新“双轮”驱动，纷纷推行“揭榜挂帅”制度，激发海洋科技力量新活力。同时，加大多元化资金投入，支持海洋科技创新和成果转化，促进海洋产业人才链、创新链与产业链高度融合。如：山东发起设立海洋共同体基金，重点支持原始创新、海洋成果转化和高端海洋科技产业化项目培育；广东持续提供海洋经济发展年度专项资金3亿元，支持海洋工程装备、海上风电、海洋电子信息、天然气水合物、海洋生物、海洋公共服务6大产业协同创新和集聚发展。

此外，自主创新科技成果不断涌现。崔晓健表示，我国海洋高端装备研发制造能力进一步提升，海上LNG（液化天然气）产业链族谱再添重器，国内首艘17.4万立方米浮式液化天然气储存再气化装置顺利交付；我国自主研发制造的抗台风型漂浮式海上风电机组在广东并网发电，国内首个“海上风电+储能”海上风电场建设进入储能交付期；波浪能发电装置“舟山号”“长山号”正在海试。体内植入用超纯度海藻酸钠完成国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）登记备案，打破了国际垄断，实现国产化生产。我国自主研发的首套浅水水下采油树系统在渤海海试成功，结束了水下采油树系统依赖进口的历史；海底高压主基站、海底光电复合缆等一批海洋经济创新技术达到国际先进水平。（记者操秀英）

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