原标题：国家发改委：统筹开展北斗产业相关基础研究

据国家发展改革委6日消息，国家发展改革委高技术司主要负责同志就推动“十四五”北斗产业发展回答记者提问时表示，要统筹开展北斗产业相关基础研究、应用技术研发，大幅提升产业基础能力。

2020年7月，北斗三号全球卫星导航系统正式开通。该负责同志介绍，目前在轨服务的北斗卫星共计45颗，空间和地面基础设施均已形成较为完备的服务能力，产业体系基本形成，产业应用初具规模，海外市场拓展取得积极成效。据有关机构统计，到“十三五”末，我国卫星导航产业规模超过4000亿元。

“截至2021年底，具有北斗定位功能的终端产品社会总保有量超过10亿台/套。”国家发展改革委高技术司主要负责同志列出详细数据：截至2021年底，已有超过790万辆道路营运车辆安装使用北斗系统，近8000台各型号北斗终端在铁路领域应用推广，基于北斗系统的农机自动驾驶系统超过10万台/套，医疗健康、防疫消杀、远程监控、线上服务等下游运营服务环节产值近2000亿元。2021年国内智能手机出货量中支持北斗的已达3.24亿部，占国内智能手机总出货量94.5%。

“‘十四五’时期，要紧紧抓住北斗三号全球卫星导航系统全面建成和开通服务的重大机遇，坚持问题导向和目标导向，围绕我国经济转型和社会发展重大需求，以推动北斗规模应用市场化、产业化、国际化为目标，提高北斗产业链供应链现代化水平，优化完善产业生态，推动北斗应用深度融入国民经济发展全局。”上述主要负责同志表示。

国家发展改革委高技术司主要负责同志提到，要完善产业创新体系，基于北斗应用需求和产业基础条件，着力突破一批关键技术，打造龙头企业带动牵引、产学研用深度融合的创新体系。要以市场化方式推动北斗全面应用，持续降低产品和服务成本，提升应用效能，鼓励民营企业参与北斗应用技术研发、产品研制、系统建设，形成产业发展良性循环。（记者刘园园）

(责编：赵竹青、陈键)