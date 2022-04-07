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整个生命周期的人脑发育图公布

2022年04月07日08:54 | 来源：科技日报
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原标题：整个生命周期的人脑发育图公布

　　英国《自然》网站6日公开的一篇论文，描述了覆盖人类整个生命周期的大脑发育标准参考图。这些参考图根据对全球逾10万名研究对象的脑扫描图像分析绘制而成，未来可用于全年龄段的脑健康数字化评估和疾病诊断，同时，这一珍贵的参考图表向我们展示了人类大脑是如何在生命早期迅速扩张，并伴随着生命的足迹而缓慢收缩的。

　　目前缺少能量化人类大脑成熟度和健康衰老的标准参照，类似可以衡量儿童身高体重这类特征的生长曲线图。为填补这一空白，英国剑桥大学理查德·本瑟海姆、美国宾夕法尼亚大学雅各布·塞德里茨及他们的同事，此次从全球100多项研究中收集了101457名个体的123984张核磁共振脑扫描图的数据，这些个体的年龄跨度为受孕后115天到100岁。

　　研究团队绘制了整个生命周期的正常脑发育图，或能用来确定评判个体发育是否符合标准曲线的“百分位数值”。这些图表按照性别划分，虽然不同研究的评估对象和使用的技术、方法均存在差异，但图表的“预测能力”稳定。研究人员还揭示了一些关键发育期，比如脑容量在受孕后17周之前到3岁之间增加了约70%。这个标准框架还可用于检测与疾病相关的脑解剖结构变化模式，比如预测个体从轻微认知障碍到阿尔茨海默病。

　　研究团队强调，在将这些结果用于临床实践前仍需开展大量研究。此外还需解决一些重要问题，比如数据以欧洲和北美人群以及这些群体中欧洲裔个体为主，可能导致潜在的偏差。但他们相信，通过以交互式、可公开获取的形式公布这些图表，这个数据库还将继续得到优化。（记者张梦然）

　　总编辑圈点

　　大脑指挥调动着我们的一切，大脑发育的成熟程度会影响人们的行为以及心理状态。没有发育稳定的大脑，就意味着对自己情绪的控制力、与他人交往沟通的能力都有待完善，甚至为衰老后患上神经退行性疾病或精神疾病埋下种子。这正是科学家们决定量化人类大脑成熟度和健康衰老之间关系的初衷，如今这份重磅图表，无疑为我们更好理解自己的“司令部”铺平了道路。

(责编：赵竹青、陈键)

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