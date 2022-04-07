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孕期对食物渴望是多巴胺的“锅”？

2022年04月07日08:55 | 来源：科技日报
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原标题：孕期对食物渴望是多巴胺的“锅”？

　　近日发表在英国《自然·代谢》杂志上的一项小鼠研究表明，怀孕期间对食物的渴望是由大脑奖励系统中的多巴胺信号驱动的。这些初步的研究结果还显示，这种饮食行为或对后代产生长期的代谢影响，这为了解妊娠相关的食物渴望的神经元基础带来了新启示。

　　尽管对可口食物的渴望是孕期的常见特征，且可能导致体重增加甚至肥胖，其神经生物学原理却仍不明确，其中部分原因在于难以在实验室中模拟这种行为。

　　西班牙巴塞罗那大学IDIBAPS研究所科学家团队设计了一个实验，使他们可以衡量怀孕小鼠的食物渴望类行为。研究团队揭示出妊娠会影响大脑的连接性，特别是多巴胺回路的组成部分，该回路参与对奖励性刺激的感知，并驱动食物渴望类的行为。被允许进行食物渴望类行为的怀孕小鼠产下的幼崽也会受到影响，与对照组相比，它们体重增加，且在成年后更易产生焦虑类行为和饮食失调。研究发现雄鼠比雌鼠更容易产生类似行为。

　　在同时发表的“新闻与观点”文章中，法国国家科学研究中心（CNRS）科学家强调：“需要进行进一步的研究，以确定哪些激素、营养和环境因素令孕期中产生了脆弱窗口，还需调查人类遗传多样性是否影响大脑对孕期形成食物渴望的韧性或易感性。”（记者张梦然）

(责编：赵竹青、陈键)

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