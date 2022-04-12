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亚洲第一深水导管架“海基一号”海上安装就位

2022年04月12日05:30 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京4月11日电  （记者冉永平、丁怡婷）记者从中国海洋石油集团有限公司获悉：11日，我国自主设计建造的亚洲第一深水导管架“海基一号”，在南海东部珠江口盆地海域安装就位。“海基一号”总高度达302米，总重量达3万吨；下水作业地点水深约284米，是国内首次在近300米水深海域安装固定式导管架。

　　导管架平台是全球应用最广泛的海洋油气生产设施，导管架相当于“基座”，将巨大的平台托举在海面上。“海基一号”按照百年一遇的恶劣海况进行设计，项目团队攻克南海超强内波流、海底巨型沙坡沙脊、万吨级环境荷载、超大型结构物精准下水就位等一系列世界性难题。

　　中海油深圳分公司副总经理兼总工程师张伟介绍，“海基一号”是我国首次尝试300米级深水导管架平台开发模式，与以往类似深水油气田常用的“水下生产系统+浮式生产平台”开发模式相比，更具经济性与安全性，为经济有效开发我国200米至400米水深海域的油气资源开拓了一条新路。

　　据介绍，“海基一号”将服役于我国陆丰油田群区域开发项目陆丰15—1油田。后续中国海油将进行平台上部组块的安装、调试作业，平台整体建成后将刷新我国海上原油生产平台的重量纪录。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月12日 07 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

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