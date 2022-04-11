人民网北京4月11日电 （记者杜燕飞）记者从中国海洋石油集团有限公司（以下简称中国海油）获悉，今日，我国自主设计建造的亚洲第一深水导管架“海基一号”在珠江口盆地海域成功滑移下水并精准就位，创造了亚洲深水导管架海上安装新纪录，对推动海上油气增储上产具有重要意义。

“海基一号”在珠江口盆地海域滑移下水并精准就位。受访者供图

中海油深圳分公司副总经理兼总工程师张伟表示,“海基一号”总高度达302米，与埃菲尔铁塔高度接近；总重量达3万吨，所用钢材可制造1艘中型航空母舰；下水作业地点水深约284米，是国内首次在近300米水深海域安装固定式导管架。

“‘海基一号’是我国首次尝试300米级深水导管架平台开发模式。与以往类似深水油气田常用的‘水下生产系统+浮式生产平台’开发模式相比，该模式更具经济性与安全性，能大幅降低钻完井、工程以及后续的生产操作成本，它的应用为经济有效开发我国200米至400米水深海域的油气资源开拓了一条新路。”张伟说。

“海基一号”滑移下水瞬间。受访者供图

中国海油工程建设部副总经理刘义勇介绍，导管架平台是全球应用最广泛的海洋油气生产设施，导管架相当于“基座”，将巨大的平台托举在海面上。此次海上安装采用滑移下水方式进行，利用导管架自身重力并配合液压千斤顶助推，使导管架从驳船平稳地滑入海中，再通过起重船将导管架吊装扶正坐底，从而实现安装就位。

“三艘主作业船”联合作业，确保“海基一号”精准安装就位。受访者供图

“我们首创‘三艘主作业船’联合作业模式，创新应用‘运输姿态监测系统’和‘下水运动监测系统’，攻克带压注水、水下灌浆、海床存在沙坡沙脊等多项技术难题，确保‘海基一号’精准安装就位。”刘义勇告诉记者。

据介绍，“海基一号”将服役于我国陆丰油田群区域开发项目陆丰15-1油田，该开发项目高峰年产原油达185万吨。后续中国海油将进行平台上部组块的安装、调试作业。平台整体建成后将刷新我国海上原油生产平台的重量纪录。

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