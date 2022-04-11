徐佩玉

清明节假期，海妹去了趟比亚迪4S店。虽然前段时间刚刚涨了价，但店里依然人潮涌动。不少消费者表示，“稍一拖延，车就涨了6000元。再不买谁知道会不会继续涨呢”。

据不完全统计，今年以来，已有20多家车企的近50款新能源车型接连宣布涨价。新能源汽车为何纷纷涨价？来听海妹好好说道说道——

价格涨，销量也涨

3月15日，比亚迪汽车官方发布说明称，受原材料价格持续大幅上涨影响，比亚迪汽车将对王朝网和海洋网相关新能源车型的官方指导价进行调整，上调幅度为3000至6000元不等。

这是比亚迪汽车进入2022年后第二次宣布涨价。1月21日，比亚迪官方宣布从2月1日起对王朝网和海洋网相关新能源车型的官方指导价进行调整，上调幅度为1000至7000元不等。

比亚迪2个月内2次涨价，在新能源汽车市场上并不少见。特斯拉Model Y标准续航版本在去年12月31日涨价约2.1万元之后，今年3月再次涨价约1.5万元。理想汽车从4月1日起上调“理想ONE”售价1.18万元。小鹏、哪吒、上汽荣威等车企也接连宣布涨价。

不只是车企，新能源电池厂商也因上游原料价格大幅上涨，动态调整了部分电池产品的价格。

海妹注意到，虽然价格一直在涨，但新能源汽车销量也保持了增长态势。像比亚迪的元Plus、理想的“理想ONE”这种热门车型，目前依然销售紧俏。再看最新数据，3月份，新能源汽车产销分别达到46.5万辆和48.4万辆，同比均增长1.1倍。

近年来，中国新能源汽车产业发展迅速，消费者接受度不断提高，新能源汽车产销已经连续7年位居全球第一。工业和信息化部副部长辛国斌此前表示：“我国新能源汽车产业发展已经进入了规模化快速发展的新阶段，虽然发展还面临一些困难挑战，但预计今年仍将保持高速增长的态势。”

四川省宜宾市三江新区的凯翼汽车智慧工厂内，工作人员正在对新能源汽车进行检查。王宇摄（人民视觉）

原材料价格上涨传导至整车

在汽车市场，历年来降价是主流，为啥这回新能源汽车却纷纷涨价了？

从各大车企发布的涨价声明中可以发现，原材料价格上涨传导至整车是主要原因。

新能源汽车各部件对原材料依赖性较强。动力电池是新能源汽车的核心部件，而动力电池的关键原材料碳酸锂去年以来价格一路高涨。市场公开数据显示，电池级碳酸锂价格从去年初的6.8万元/吨持续上涨到如今的约50万元/吨，翻了近8倍。尽管由于厂商提前备货等原因，碳酸锂实际成交价格也许没有达到最高市价，但成本溢价依然可观。

原材料扩产周期较长，促使车企上涨的成本短期内难以降下来，继而形成普遍涨价的市场局面。“据了解，动力电池扩产的周期通常需要6至8个月，原材料扩产要1年半，锂矿等矿业需要2年半到3年的时间。原材料的产能不是一下子能提上来的，目前仍然相对滞后。”中国汽车工业协会副总工程师许海东说。

在这种情况下，供需不平衡进一步推动车价上涨。先看需求端，国内新能源汽车销量从2020年的136.7万辆迅速增长到2021年的352.1万辆，翻了近两番。而在供给端，原材料和动力电池供应相对不足。销量的突然增加，会导致芯片供应紧张和新能源电池供应紧张，继而拉高了价格。

同时，随着新能源汽车市场日益成熟，补贴政策逐步退坡。2022年新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%，这也在一定程度上导致了新能源汽车的价格上涨。

多措并举稳定成本和价格

如何控制原材料大幅涨价，继而稳定新能源汽车成本和价格？

“原材料价格上涨是整个行业需要克服的挑战。”比亚迪有关负责人对海妹表示，“我们建议全面梳理碳酸锂资源布局和产能，增加国内开采量和国外进口量，维护市场供需，稳定价格预期，促进行业健康安全发展。”

加快健全动力电池回收利用体系。据了解，目前动力电池回收体系正在不断健全，动力电池回收处理、形成正极材料的技术也在不断提升。专家指出，随着中国对动力电池全生命周期溯源管理的加强和回收体系不断健全规范，资源循环高效利用水平将不断提升，有助于释放更多碳酸锂产能，改善供给，推动价格回归正常。

涨价潮开始后，海妹注意到了一个现象：在某二手车平台上，新能源汽车订车指标被卖到了3000元甚至1万元的高价。倒卖订车指标在一定程度上扰乱了市场秩序，对此不少车企已实行订单实名制，不支持私下转让。

辛国斌表示，工信部将抓紧研究明确新能源汽车车购税优惠延续等支持政策，推动电动化与智能网联技术融合发展，启动公共领域车辆全面电动化城市试点，加快推进充换电基础设施建设，并适度加快国内锂资源的开发进度。同时，健全动力电池回收利用体系，支持高效拆解、再生利用等技术攻关，不断提高回收比率和资源利用效率。

(责编：赵竹青、陈键)