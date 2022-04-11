民航局航空安全办公室副主任吴世杰。民航局供图

人民网北京4月11日电 （记者乔雪峰）近日，境内外网络上出现了关于“3·21”事故的种种谣言。对此，4月11日，民航局航空安全办公室副主任吴世杰在民航局例行新闻发布会上表示，这些谣言假借政府部门、公安机关之名发布虚假信息，严重误导社会公众认知，干扰事故调查工作，已涉嫌违法，有关部门正配合公安机关开展调查，将依法追究造谣者法律责任。

吴世杰表示，“3·21”事故调查工作正在按照程序紧张进行，民航局将尽全力尽快查明事故原因，依法依程序发布有关信息。

吴世杰表示，民航日常安全管理，十分关注包括飞行员在内的空勤人员的思想状况和心理状况，这是民航安全管理工作的重要内容和方法。民航系统在常态化安全检查的基础上，会不定期开展安全整顿，这些检查和整顿都会不同程度的涉及包括空勤人员队伍稳定、思想稳定的相关内容。

吴世杰指出，此次“3·21”事故发生后，对民航一线从业人员的心理和情绪产生一定冲击，部分员工情绪波动，尤其是部分年轻空勤人员出现应激心理反应，情绪较低落。民航局对此高度重视，全国民航安全电视电话会议专门提出要求，主动采取措施，帮助飞行员、乘务员和安全员纾解心理压力，各航空公司已在第一时间按照民航系统长期以来较为完善的制度政策开展相关工作，落实各项运行安全保障措施，确保空勤人员保持稳定的、积极的思想状况和心理状态，全身心投入飞行安全工作。“这项工作目前取得很好的成效，全行业空勤队伍总体稳定，完全能够担当确保航空飞行安全的重任。”

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