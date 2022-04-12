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三月居民消费价格指数同比涨幅扩大

工业生产者出厂价格指数同比涨幅继续回落

2022年04月12日05:31 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京4月11日电  （记者陆娅楠）国家统计局11日发布的3月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据显示，CPI同比上涨1.5%，涨幅比上月扩大0.6个百分点；PPI同比上涨8.3%，涨幅比上月回落0.5个百分点。

　　3月份，受国内多点散发疫情和国际大宗商品价格上涨等因素影响，CPI环比持平，同比涨幅有所扩大。

　　从环比看，3月CPI由上月上涨0.6%转为持平。其中，食品价格由上月上涨1.4%转为下降1.2%，影响CPI下降约0.22个百分点。国家统计局城市司高级统计师董莉娟分析，食品中，受节后消费需求回落及供给充足等因素影响，猪肉价格下降9.3%，鸡鸭牛羊肉、水产品和鲜果价格降幅在1.0%—2.3%之间；受国际小麦、玉米和大豆等价格上涨及国内疫情影响，面粉、食用植物油、鲜菜和鸡蛋价格分别上涨1.7%、0.6%、0.4%和0.3%。非食品价格上涨0.3%，涨幅比上月回落0.1个百分点，影响CPI上涨约0.25个百分点。

　　从同比看，3月CPI上涨1.5%，涨幅比上月扩大0.6个百分点。其中，食品价格下降1.5%，降幅比上月收窄2.4个百分点，影响CPI下降约0.28个百分点。董莉娟分析，食品中，猪肉价格下降41.4%，鲜菜价格由上月下降0.1%转为上涨17.2%；面粉价格上涨4.6%，涨幅扩大1.9个百分点。非食品价格上涨2.2%，涨幅比上月扩大0.1个百分点，影响CPI上涨约1.77个百分点。

　　据测算，在3月份1.5%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为0.4个百分点，新涨价影响约为1.1个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI继续保持稳定，3月份同比上涨1.1%，涨幅与2月份相同。

　　3月份，受国际大宗商品价格上涨等因素影响，PPI环比上涨，同比涨幅继续回落。

　　从环比看，PPI上涨1.1%，涨幅比上月扩大0.6个百分点。董莉娟分析，地缘政治等因素推动国际大宗商品价格持续上行，带动国内石油、有色金属等相关行业价格继续上涨。其中石油和天然气开采业、石油煤炭及其他燃料加工业、化学纤维制造业、化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工业的价格上涨，合计影响PPI上涨约0.77个百分点，占总涨幅的七成。

　　从同比看，PPI上涨8.3%，涨幅比上月回落0.5个百分点，主要是去年同期基数较高。调查的40个工业行业大类中，价格上涨的有37个，比上月增加1个。其中，有色金属冶炼和压延加工业上涨18.3%，回落2.1个百分点；化学原料和化学制品制造业上涨15.7%，回落4.0个百分点；煤炭开采和洗选业上涨53.9%，扩大8.5个百分点；石油和天然气开采业上涨47.4%，扩大5.5个百分点。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月12日 10 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

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