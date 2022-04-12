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河南桐柏县盘活闲置资源，因地制宜

壮大茶产业  荒山变金山

王  者  杜福建
2022年04月12日05:31 | 来源：人民网－人民日报
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　　眼下，正值春茶上市的好时节，行走在群山叠翠的河南省桐柏县，茶香醉人。茶农们忙着采茶、制茶，一片片茶叶正撑起绿色大产业。

　　近年来，桐柏县在确保粮食生产的前提下，因地制宜，充分挖掘土地资源，盘活利用闲置的荒山坡地种植茶树，发展茶产业，让“荒山变金山”。

　　政策引导，持续为民增收

　　“我家有80亩茶园，一年下来，每亩能制作干茶50多公斤。”这些年，桐柏县吴城镇王湾村种茶大户程春生靠着种茶、制茶，走上了致富快车道。

　　桐柏县地处淮河源头，气候温和，四季分明，雨量充沛，土壤有机质含量丰富，适宜茶树生长。当地茶农在长期种茶、制茶过程中发展茶产业，让茶叶成为名副其实的“金叶子”。

　　在程春生的带动下，村民邵金伍也种上了茶树，去年收入3万多元。程春生还成立了茶叶专业合作社，吸纳当地群众参与茶园管理、鲜叶采摘，实现就近就业。

　　桐柏县出台茶产业精准支持政策，鼓励、引导有条件发展茶产业的群众靠茶致富。在财政资金支持下，截至2021年底，全县已有15个乡镇（园区）、104个村、1700余名农户依靠茶叶生产实现增收。以种茶3年以上的农户为例，平均每亩茶园收入可达5000元以上，且持续收益可达数十年。

　　科技支撑，拓展茶品种类

　　桐柏康源茶叶专业合作社里，种茶能手黄钲荃正在教茶农制茶技术。在他看来，用北方夏秋茶制作的红茶带有苦涩味，通过光质补偿萎凋技术，可以减少苦涩感。

　　由于从小受家庭熏陶，对茶科技、茶文化情有独钟，2010年，在外打拼的黄钲荃回到家乡，刻苦学习手工制茶工艺。

　　“制茶的工序差不多，但茶的味道好不好，还要靠科技。”为提升茶叶内在品质，黄钲荃多次到中国农科院茶叶研究所接受培训，了解制茶原理，学习制茶方法。他摸索出一套融合六大茶类核心工艺的手工制茶技术，先后获得红茶饼制作方法、智能萎凋发酵房等7项专利。

　　茶科技对桐柏县茶产业发展产生了重要的支撑作用。依托茶树良种繁育场，桐柏县聘请专家学者作为红茶研发顾问，着力提升茶产业的科技含量；持续开展茶农培训行动，组织制茶技术人员参加全国茶叶加工工（精制）职业技能竞赛，培育一批茶叶加工能手；与中国农科院茶叶研究所合作，指导企业拓展茶品种类，使当地茶产业走出了一条多类茶转型发展的新路子。

　　品牌带动，销路越来越广

　　“我种的茶叶已经卖到了东南亚，营业额达到了千万元级。”程湾镇栗子园村茶农韩廷旺告诉记者，“今年准备再建一个白茶生产车间。”

　　每年春天，韩廷旺从种茶大户手中买茶，经深加工做成茶叶成品，靠公路运抵青岛港，再由货轮发往东南亚，“不出半月，新鲜茶叶就能送到东南亚客户的手中。”

　　“市场对桐柏茶叶的兴趣来源于品牌。”桐柏县商务局负责人说。近年来，桐柏县精心培育了“桐柏玉叶”“桐柏红”两大茶叶品牌。在桐柏县商务局的推荐下，去年韩廷旺还带着自己的茶产品参加了进博会。

　　随着品牌带动，桐柏县茶产业呈现规模化、集聚化趋势。据统计，2016年以来，桐柏县茶叶出口额累计达1.44亿美元，远销日本、韩国、新加坡、马来西亚等国家和地区，获得“省级出口农产品（茶叶）安全示范县”称号。

　　如今，桐柏县的生态茶园已发展到14.5万亩，其中进入开采期的茶园面积达8.7万亩；全县拥有各类茶企100余家，从业人员5万余名。2021年，全县制作茶叶总产量3100吨，产值8.5亿元。

　　“我们将进一步弘扬茶文化，壮大茶产业，发展茶科技，让茶产业成为发展县域经济的重要引擎。”桐柏县委书记贾松啸说。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月12日 10 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

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