本报记者 韩 鑫

打开网页时，用户被要求下载手机APP才能继续浏览全文、不通过手机APP就不能看评论……针对部分网站在用户浏览页面信息时，强制要求下载APP等问题，工业和信息化部召开行政指导会，督促相关互联网企业进行整改。

“用浏览器登录社交平台查看资讯，发现只能看标题和少量内容，全部内容被折叠隐藏，点击查看就跳出下载APP请求，否则就不能正常浏览，严重影响使用体验。”北京市朝阳区的马女士告诉记者。

相关部门检测发现，此类问题主要发生在浏览器、新闻资讯类、网络社区类手机APP上。此前，不少用户反映，一些资讯类、知识分享类平台上的链接在微信朋友圈、手机浏览器打开时多数评论留言被折叠，通过影响阅读体验诱导用户下载相关APP。

数据显示，截至今年2月末，我国国内市场上监测到的APP数量已达235万款，移动应用开发者数量超过百万。各类APP在给用户提供多样服务的同时，诱导下载、过度索权等问题也层出不穷，“强制要求下载”等问题便出现在用户面前。

“部分互联网企业为推广APP使用，提高下载量、装机量、用户日活量等指标，将浏览内容与下载行为高度绑定，从而达到提高广告营收、企业估值的目的，涉及巨大的商业利益。”中国信通院泰尔终端实验室信息安全部主任宁华分析。此外，一些企业为追逐利益最大化，通过发布虚假信息内容、恶意推送下载等方式，欺骗、误导或者强迫用户下载APP，甚至是未经用户同意或主动选择，自动下载安装APP。

“‘不下载就不让看’‘欺骗、误导或者强迫用户下载’等行为，不仅影响用户阅读体验，而且侵害用户权益。”宁华认为，此类行为违反了工信部《规范互联网信息服务市场秩序若干规定》中“互联网信息服务提供者不得以欺骗、误导或者强迫等方式向用户提供互联网信息服务或者产品”“不得欺骗、误导或者强迫用户下载、安装、运行、升级、卸载软件”等有关要求，侵害用户合法权益。

如何治理这些违规行为？日前，工信部信息通信管理局出台措施明确要求：不得未经用户同意或主动选择，自动或强制下载APP；推荐下载APP时，应同步提供明显的“取消”选项，切实保障用户的知情权、选择权。此外，在用户浏览页面内容时，不得通过不让看全文，以及折叠显示、主动弹窗、频繁提示、降低体验等方式强迫、误导用户下载、打开APP，或跳转至应用商店，影响用户正常浏览信息。

目前，工信部已组织第三方检测机构持续对整改完成情况进行督促指导，累计完成三轮巡查。各主要浏览器类、新闻类、网络社区类APP已改进相关服务，无需用户下载即可直接浏览。

工信部信息通信管理局有关负责人表示，下一步将继续督促相关企业压实主体责任，确保相关问题不反弹、不复发；加强举一反三，完善标准规范，督促企业站在用户角度去研发、设计和改善相关产品服务；将相关问题纳入日常检测，持续对重点问题进行回头看，进一步保障用户权益。

《 人民日报 》（ 2022年04月12日 11 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)