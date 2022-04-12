图为4月11日，顾客在江苏省连云港市连云区一家超市选购商品。

王 春摄（人民视觉）

本报北京4月11日电 （记者邱海峰）国家统计局11日发布的数据显示，3月份全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.5%，涨幅比上月扩大0.6个百分点。

国家统计局城市司高级统计师董莉娟分析，3月份，受国内多点散发疫情和国际大宗商品价格上涨等因素影响，CPI同比涨幅有所扩大。

具体来看，3月份，食品价格同比下降1.5%，降幅比上月收窄2.4个百分点，影响CPI下降约0.28个百分点。食品中，猪肉价格下降41.4%，降幅比上月收窄1.1个百分点；鲜菜价格由上月下降0.1%转为上涨17.2%；食用植物油、鲜果和水产品价格分别上涨6.1%、4.3%和4.2%，涨幅均有回落；面粉价格上涨4.6%，涨幅扩大1.9个百分点。

中国民生银行首席研究员温彬对记者分析，从环比看，食品价格由上月上涨1.4%转为下降1.2%，影响CPI下降约0.22个百分点。其中，受节后消费需求回落及供给充足等因素影响，猪肉价格下降；受国际小麦、玉米和大豆等价格上涨及国内疫情影响，面粉、食用植物油、鲜菜价格上涨。

据国家统计局数据，3月份，非食品价格同比上涨2.2%，涨幅比上月扩大0.1个百分点，影响CPI上涨约1.77个百分点。非食品中，工业消费品价格上涨3.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点。其中，汽油、柴油和液化石油气价格分别上涨24.6%、26.9%和27.1%，涨幅均有扩大；扣除能源的工业消费品价格上涨0.7%。服务价格上涨1.1%，涨幅比上月回落0.1个百分点。其中，景点门票和在外住宿价格分别上涨0.7%和0.6%，涨幅均有回落。

据测算，在3月份1.5%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为0.4个百分点，新涨价影响约为1.1个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI继续保持稳定，3月份同比上涨1.1%，涨幅与2月份相同。

温彬认为，本月CPI同比上涨加快的同时，全国工业生产者出厂价格指数（PPI）环比上涨1.1%，涨幅比上月扩大0.6个百分点，体现了全球通胀持续升温对我国形成的输入性通胀压力有所增加。“但目前来看，我国通胀水平整体可控。接下来，应及时出台有利于市场预期稳定的措施。继续做好大宗商品保供稳价，尽快落地减税降费政策，用好支农支小再贷款，推出科技创新和普惠养老专项再贷款等，多措并举为市场主体纾困，缓解原材料价格上涨、有效需求偏弱等带来的压力。同时，要继续关注外部环境和政策的变化，研究制定应对预案，防范好各种风险冲击。”温彬说。

(责编：杨光宇、胡永秋)