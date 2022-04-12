人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

中小企业有力支撑中国外贸强劲增长（开放谈）

李大伟
2022年04月12日05:49 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　新冠肺炎疫情对全球供应链产业链带来了严重冲击，中国凭借良好的疫情防控和强大的制造业配套能力，为稳定全球产业链供应链作出了重要贡献，也有效带动了中国对外贸易的强劲增长。在这一过程中，广大中小型外贸企业表现出较强的韧性，有效应对国际物流阻滞、疫情反复等困难，有力支撑着中国对外贸易的强劲增长。

　　过去一年，中小型外贸企业出口持续高速增长。中国国际贸易促进委员会的调查显示，除在年初受出口“春节效应”影响，中小型外贸企业出口有所回落外，绝大多数月份中小型外贸企业出口指数均保持较高水平，并明显较2020年同期大幅度增长。即便在2021年下半年国际运价持续处于高位、部分航线甚至“一箱难求”的情况下，中小型外贸企业出口指数仍处于较高水平，由1月份的70.9上升到12月份的74.8，与2020年疫情刚暴发时的大幅波动形成了鲜明对比。2021年，中国为世界提供了大量防疫物资、日用消费品以及诸多重要的零部件，其中大部分来自中小企业。

　　中小型外贸企业何以能化解不利因素、取得如此业绩？这些企业自身的不懈努力、中国强大的供应链配套能力和有效的稳外贸政策是重要原因。

　　首先，广大中小企业为了解决外贸面临的各种困难，可谓“八仙过海，各施其能”。有的企业在北美市场不太景气的情势下，勇敢运用互联网平台开拓欧洲市场；有的企业在传统优势领域之外开拓新的外贸商品，实现了贸易规模的增长和绩效的提升。经受市场历练，中小企业的竞争力进一步增强。

　　其次，在全球疫情反复、供应链受到严重阻碍的情况下，中国国内供应链体系完整、制造业配套能力强的优势为广大企业开展业务提供了重要支撑。如2021年下半年越南、印度等经济体受疫情影响导致大量服装工厂停工时，中国福建、浙江等地的中小型企业凭借国内供应链优势，承接了大量订单，保证了全球服装供应链的稳定运转。这是中国企业的一大优势，应进一步巩固加强。

　　还要看到，防疫期间，中国政府出台了对中小型外贸企业提供普惠金融支持、严打航运企业哄抬运价、鼓励外贸企业和航运企业签订长期协议等一系列稳外贸措施，并积极发挥中欧班列等陆路运输通道的作用，有效降低了物流成本，为中小企业稳出口创造了良好的外部环境。

　　2022年中国对外贸易仍将保持高质量发展态势。一方面，经受了疫情考验，中国中小型外贸企业抗外部风险的能力有了显著提升，运用新技术、新平台开拓国际市场的能力正在增强，产品质量在不断提高，品牌影响力稳步扩大，有能力为稳定全球供应链作出更大贡献。另一方面，RCEP的签署将有效推动东亚生产网络内部各经济体之间贸易的发展。2021年中国对RCEP其他成员国的机械配件、合成纤维等产品均高速增长，说明中国和其他成员各自发挥比较优势、开展产业内乃至产品内贸易具有较大潜力。随着RCEP正式生效，中国和其他成员国之间的贸易壁垒将明显减少，为中小型出口企业注入新动力。

　　（作者为中国宏观经济研究院对外经济研究所新兴经济体研究室主任、研究员）

(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

推荐阅读
产业观察：折叠屏时代 国产手机品牌引领行业创新
　　
助力油气增储上产 亚洲第一深水导管架“海基一号”海上安装就位
　　人民网北京4月11日电 （记者杜燕飞）记者从中国海洋石油集团有限公司（以下简称中国海油）获悉，今日，我国自主设计建造的亚洲第一深水导管架“海基一号”在珠江口盆地海域成功滑移下水并精准就位，创造了亚洲深水导管架海上安装新纪录，对推动海上油气增储上产具有重要意义。 “海基一号”在珠江口盆地海域滑移下水并精准就位。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部