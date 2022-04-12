李大伟

新冠肺炎疫情对全球供应链产业链带来了严重冲击，中国凭借良好的疫情防控和强大的制造业配套能力，为稳定全球产业链供应链作出了重要贡献，也有效带动了中国对外贸易的强劲增长。在这一过程中，广大中小型外贸企业表现出较强的韧性，有效应对国际物流阻滞、疫情反复等困难，有力支撑着中国对外贸易的强劲增长。

过去一年，中小型外贸企业出口持续高速增长。中国国际贸易促进委员会的调查显示，除在年初受出口“春节效应”影响，中小型外贸企业出口有所回落外，绝大多数月份中小型外贸企业出口指数均保持较高水平，并明显较2020年同期大幅度增长。即便在2021年下半年国际运价持续处于高位、部分航线甚至“一箱难求”的情况下，中小型外贸企业出口指数仍处于较高水平，由1月份的70.9上升到12月份的74.8，与2020年疫情刚暴发时的大幅波动形成了鲜明对比。2021年，中国为世界提供了大量防疫物资、日用消费品以及诸多重要的零部件，其中大部分来自中小企业。

中小型外贸企业何以能化解不利因素、取得如此业绩？这些企业自身的不懈努力、中国强大的供应链配套能力和有效的稳外贸政策是重要原因。

首先，广大中小企业为了解决外贸面临的各种困难，可谓“八仙过海，各施其能”。有的企业在北美市场不太景气的情势下，勇敢运用互联网平台开拓欧洲市场；有的企业在传统优势领域之外开拓新的外贸商品，实现了贸易规模的增长和绩效的提升。经受市场历练，中小企业的竞争力进一步增强。

其次，在全球疫情反复、供应链受到严重阻碍的情况下，中国国内供应链体系完整、制造业配套能力强的优势为广大企业开展业务提供了重要支撑。如2021年下半年越南、印度等经济体受疫情影响导致大量服装工厂停工时，中国福建、浙江等地的中小型企业凭借国内供应链优势，承接了大量订单，保证了全球服装供应链的稳定运转。这是中国企业的一大优势，应进一步巩固加强。

还要看到，防疫期间，中国政府出台了对中小型外贸企业提供普惠金融支持、严打航运企业哄抬运价、鼓励外贸企业和航运企业签订长期协议等一系列稳外贸措施，并积极发挥中欧班列等陆路运输通道的作用，有效降低了物流成本，为中小企业稳出口创造了良好的外部环境。

2022年中国对外贸易仍将保持高质量发展态势。一方面，经受了疫情考验，中国中小型外贸企业抗外部风险的能力有了显著提升，运用新技术、新平台开拓国际市场的能力正在增强，产品质量在不断提高，品牌影响力稳步扩大，有能力为稳定全球供应链作出更大贡献。另一方面，RCEP的签署将有效推动东亚生产网络内部各经济体之间贸易的发展。2021年中国对RCEP其他成员国的机械配件、合成纤维等产品均高速增长，说明中国和其他成员各自发挥比较优势、开展产业内乃至产品内贸易具有较大潜力。随着RCEP正式生效，中国和其他成员国之间的贸易壁垒将明显减少，为中小型出口企业注入新动力。

（作者为中国宏观经济研究院对外经济研究所新兴经济体研究室主任、研究员）

(责编：杨光宇、胡永秋)