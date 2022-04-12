原标题：苏宁易购召开“三体合一”银企合作大会，联合银行、品牌共促418消费

时至“金四银五”的消费旺季。在这样一个企业需要纾困、消费正在复苏的特殊时期，苏宁易购召开了一场“三体合一”的银企商三方合作的跨行业会议，邀请了百大头部品牌与30多家银行、银联与会，致力于打好消费“组合拳”，助力实体经济发展。会议在线上、线下同时展开，部分不能到场的银行、品牌通过直播传达了戮力418，提振消费的决心。

出席“三体合一”会议的银行总数达30多家，三方一起探讨如何通过一系列的计划和活动来助力经济复苏，促进用户消费。

中国银联江苏分公司助理总经理尹祥龙坦言，当前，银行很关注助企纾困和复苏消费两个问题，“苏宁易购举办的这次活动，是与银联当前开展的一系列工作是高度契合的”。418期间，银联将联合各大银行、苏宁易购、品牌商，致力于打好提振消费的“组合拳”，为苏宁易购的用户提供更加优质的服务。

中国银行省行信用卡中心总经理陈煦华表示，非常赞赏苏宁易购能在这个时刻率先站出来，整合银企商三方力量，为消费市场注入一剂惠民利民的强心剂。中行作为苏宁的金融合作伙伴之一，将继续深化与苏宁的合作，418期间提供至高24期免息的优惠，助力消费。

工商银行牡丹卡中心客户融资部负责人徐正章充分肯定了银企合作的必要性。他举例说：“去年12月，工行与苏宁开展了一次分期活动，活动交易额提升了9倍，交易单量提升了7倍，起到了很好的效果。”418期间，工行将加大对数码3C、家居用品消费的支持力度。

数据显示，2020年至2021年，在苏宁易购上累计有超过800万用户选择用分期付款形式购买了商品，其中67%的分期订单为免息订单。

OPPO大客户总监娄彦磊直接给消费者送上福利：以旧换新方面，针对OPPO老用户，在苏宁易购至高补贴1200元的基础上，OPPO再叠加100元补贴。

博西家电的唐建荣表示，博西与苏宁易购已有30年的合作历史，最近半年来，双方在线上和线下都取得了不少成绩，生意恢复非常好。未来双方将围绕厨房、阳台、客厅等特定场景，为消费者提供新的产品和解决方案，从买一件家电到整屋解决发展。

家装品牌芝华仕大中华区品牌总监韩郁宣布，在即将到来的418活动中，苏宁易购芝华仕旗舰店将开展全店商品每满300减40，买四免一，分期免息等让利活动。服务方面也全新升级，提供“头等舱管家服务”：所有商品全国包邮，现货闪发，360天出现质量问题只换不修，365天免费仓储，单椅、床垫、按摩椅、智能床等享受三年质保，让消费者获得更多实利。

苏宁易购副总裁范春燕会上发言表示：苏宁易购与银行及金融机构达成了在拉新促活、用户经营、零售赋能等多个层面的系统性合作框架。这次的418苏宁易购将倾斜更多资源给到用户，继续与中国银联、各大银行及金融机构合作，一起投入资源，为用户带来分期免息、分期满减、支付立减等更丰富的优惠活动，实现“零压消费”。418期间，苏宁易购APP端推出“潮电家博会”活动。4月11日起，用户登录苏宁易购APP，进入苏宁易购发现频道，即可观看大牌在线直播，足不出户了解最新家电趋势，轻松解决家电相关选购和使用问题。服务层面，持续推进以旧换新功能升级，在一站式以旧换新的功能基础上，新增先收旧再送新和先送新再收旧两大场景功能。围绕家电服务层面，打造“家电服务专家”的品牌标签，持续推广家电清洗、家电保养服务。

“三体合一”会议尾声，苏宁易购、银行代表、品牌方共同发出倡议“银企合作促销费、品质升级促销费、提升经济促销费、便民利民促销费”的主张。银企商三体合一，助力用户减压减负，合作提升消费动力。

(责编：曹淼、李源)