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税务总局：3月全国税务部门累计办理制造业中小微企业缓缴税费2567亿元

2022年04月12日09:05 | 来源：人民网
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人民网北京4月12日电 （记者车柯蒙）为贯彻落实党中央、国务院决策部署，促进工业经济平稳增长，支持制造业中小微企业发展，国家税务总局深入推进延续制造业中小微企业缓缴税费政策实施，建立一竿子到底工作推进机制，逐级压实责任，全力确保制造业中小微企业缓税政策落实落细。记者从国家税务总局了解到，数据显示，今年3月份，全国税务部门共办理制造业中小微企业缓缴税费2567亿元。

制造业是实体经济的基础，中小微企业是国民经济和社会发展的主力军，在促进就业、活跃市场和改善民生方面都发挥着重要作用。据国家税务总局收入规划核算司相关负责人介绍，税务部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，将去年四季度实施的制造业中小微企业缓缴税费政策继续延长6个月，累计达到9个月。今年3月份，办理缓缴税费2567亿元，共惠及257万户企业，基本覆盖了全部制造业中小微企业有税申报户。其中，中型企业户均缓缴税费44万元左右，小微企业户均缓缴税费5万元左右。这相当于是国家为制造业中小微企业提供了一笔无息贷款，有利于缓解企业资金压力、改善企业生产经营。

聚焦制造业中小微企业纾困发展，2月14日国务院常务会议明确延长制造业中小微企业缓税政策。税务总局迅速联合财政部于2月28日发布《关于延续实施制造业中小微企业延缓缴纳部分税费有关事项的公告》，明确制造业中小微企业2021年第四季度已缓缴的部分税费再延缓6个月，延缓缴纳2022年第一季度、第二季度部分税费。

为推动缓缴税费政策直达快享，税务总局及时升级税收征管信息系统，自动延长纳税人在2021年第四季度延缓缴纳的税费，符合条件的纳税人对已缴纳的相关税费可以通过免填单、批量办理等简化手续办理退税，让纳税人方便快捷获得“资金活水”。

各地税务部门按照税务总局统一部署，成立专项工作小组，精准开展宣传辅导，持续优化办理流程，不断提高审核效率，确保延缓缴纳税费措施和操作流程应知尽知。各地税务部门通过短信和微信公众号推送、电子税务局通知、“面对面”辅导等方式，对符合条件的制造业中小微企业全方位、多角度、立体式开展宣传辅导。同时，进一步健全工作机制，按日跟踪落实情况，及时解决政策落实过程中纳税人缴费人出现的新情况、新问题。加强与地方政府、财政部门的汇报沟通，确保延缓缴纳税费措施落实到位。

税务总局有关负责人表示，税务部门将认真贯彻落实党中央、国务院出台的新的组合式税费支持政策，在继续做好缓税工作的同时，不折不扣落实落细各项退税和减税政策，切实增强市场主体和人民群众获得感，为稳定宏观经济大盘、推进经济高质量发展作出应有贡献。

(责编：郭思邈、高雷)

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