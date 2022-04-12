新华社北京4月11日电（记者高敬）生态环境部11日公布《关于加强排污许可执法监管的指导意见》，提出到2023年年底，重点行业实施排污许可清单式执法检查。到2025年年底，排污许可清单式执法检查全覆盖，以排污许可制为核心的固定污染源执法监管体系全面建立。

生态环境部生态环境执法局督察专员李天威介绍，2021年3月1日，《排污许可管理条例》正式实施。此次出台的指导意见提出以固定污染源排污许可制为核心，创新执法理念，加大执法力度，优化执法方式，提高执法效能，将进一步推动构建企业持证排污、政府依法监管、社会共同监督的生态环境执法监管新格局。

在环境执法监管层面，指导意见提出一系列创新性、综合性措施。一是提出“清单式”执法检查，将推行以排污许可证载明事项为重点的清单式执法检查；二是将完善“双随机、一公开”监管，将采取现场检查和远程核查相结合的方式进行随机抽查；三是将实施执法正面清单，推动排污许可差异化执法监管，对守法排污单位减少现场检查次数；四是将推行非现场监管，依托全国排污许可证管理信息平台开展远程核查，强化污染源自动监控管理，推行视频监控、污染防治设施用水（电）监控，开展污染物异常排放远程识别、预警和督办；五是建立排污许可典型案例收集、解析和发布机制，强化典型案例指导和警示教育作用。

生态环境部环境影响评价与排放管理司副司长汪键介绍，截至2022年3月，排污许可管理平台已将329.28万个固定污染源纳入排污许可管理范围，其中核发排污许可证35.71万张（重点许可证9.68万张、简化许可证26.03万张），排污登记292.92万家，下达限期整改通知书0.65万家。

下一步，生态环境部将继续开展排污许可证的质量抽查，组织排污许可执法检查，加大对无证排污、未按证排污、自行监测数据弄虚作假等违法违规行为的打击力度。开展重点行业清单式执法检查试点，推动依证监管。

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