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不负春光不误农时 全国春播粮食意向面积达9.4亿亩

2022年04月12日09:10 | 来源：人民网
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人民网北京4月12日电 （记者李栋）据农业农村部最新农情调度显示，全国春播粮食意向面积达9.4亿亩，比上年有所增加。冬小麦苗情转化好于预期，全国早稻育秧基本结束。

在北方，春耕质量为夏粮丰收念好“稳”字诀。吉林省作为我国重要的商品粮基地和产粮大省，春耕生产不仅关系到种粮农民的收入，更关系到中国饭碗的成色。

在吉林省吉林市永吉县的水稻育苗基地大棚里，一派繁忙景象。“今年农场种植有机水稻面积达5582亩，目前所有前期工作都在有序进行，今年又是一个丰收年。”农场负责人李凤英谈起收成信心满满。

在南方，春耕进度为粮食丰收下好“先手棋”。“截至4月6日广西已插早稻689.38万亩，春种农作物3764.14万亩。”广西农业农村厅相关负责人表示，今年春耕备耕投入农业生产的农机具121万台，其中拖拉机42万台，插秧机1.3万台，大幅提高了春耕效率。

在技术保障方面，“组织干部、技术人员下乡1.58万人次，培训机手、维修工1.3万人，检修各类农机具56万台（套），通过召开农机化作业现场会34次，为确保全年粮食丰收打下了坚实基础。”该负责人说。

农业农村部调度显示，近期北方冬小麦大部分进入拔节孕穗期，西南地区开始灌浆，全国冬小麦一二类苗比例达87.9%，比冬前提高17.4个百分点。河北、山东、河南、陕西、山西5省1.1亿亩晚播麦已普遍增施一次返青肥，苗情转化明显。

目前，全国早稻育秧基本结束。“2月下旬以来，南方地区气温总体偏高、降水充足，利于早稻育秧栽插。目前，栽插近四成，秧苗长势好于上年。”农业农村部种植业管理司农情处处长朱娟表示。

统计数据显示，今年全国春播粮食意向面积达9.4亿亩，比上年有所增加。“打通农资供应、农机上路和农民下田的堵点卡点，确保不误农时高质量完成春播任务。”朱娟说。

(责编：郭思邈、高雷)

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