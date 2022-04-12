记者 王优玲

在当前国内经济发展面临不少挑战的背景下，房地产市场发展前景如何？各地应如何因城施策，促进房地产市场平稳健康发展和房地产业良性循环？针对市场关切，新华社记者采访了业内专家。

受访专家一致认为，“房子是用来住的、不是用来炒的”定位已经成为社会共识，房地产业正处在探索发展新模式的关键阶段。过去形成的“高负债、高杠杆、高周转”的房地产开发经营底层逻辑已经改变，房地产业作为高质量引领的基础民生行业地位正在确立巩固。

“当下及未来，各地因城施策不应脱离这个定位和方向，不能病急乱投医。”中国房地产业协会会长冯俊说，城市出台房地产政策前，要充分做好研究论证和风险评估，政策出台对市场预期有不利影响的，则需及时纠偏。

中国宏观经济研究院研究员刘琳表示，在各方面共同努力下，2021年房地产市场运行总体平稳，商品住宅销售面积为近几年来的新高。但今年以来，受疫情反弹、个别头部房企债务违约风险暴露等因素影响，房地产市场投资信心不足，住房成交量减少，各地房地产市场分化更加明显。

“本轮房地产市场调整面临的阶段性挑战主要是，在多重因素影响下，房地产市场预期转弱，购房者延缓入市。”冯俊说。

为应对新情况新挑战，今年以来，地方因地制宜，采取了一些政策措施。

一是改善住房供给，重点针对新市民、青年人等群体增加保障性租赁住房供应。部分城市根据商品住宅库存去化周期，适时调整住宅用地供应节奏。多个城市加快发展保障性租赁住房，面向新市民、青年人等群体供应小户型、低租金的保障性租赁住房。

二是通过优化个人住房贷款政策，支持首套刚性购房需求和合理改善性需求。例如：今年以来，多个城市下调房贷利率，缩短放款周期。有的城市对生育二孩、三孩家庭购买首套住房的，提高住房公积金贷款额度上限。

三是完善房地产市场监管和交易服务，规范房地产市场秩序。有的城市规范存量房屋交易合同网签备案管理；各地完善预售资金监管，明确预售资金应当优先支付工程款，严格按照工程节点拨付资金，确保按时竣工交付。

“今年以来各地因城施策采取的针对性措施，是应对当地房地产市场出现的不同情况所作出的相应调整，并非房地产调控政策的翻转。”中国房地产估价师与房地产经纪人学会会长柴强说。

下一步，房地产调控政策方向如何？冯俊说，要坚守“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，不能把房地产作为短期刺激经济的工具和手段。要继续实施好房地产长效机制，保持调控政策连续性稳定性，增强精准性协调性，努力实现稳地价、稳房价、稳预期目标。

“所以，因城施策要把握好度，重点满足合理的住房需求，但绝不能给投资投机性需求‘开口子’。”刘琳说，应提高购房者支付能力，降低首套房贷款利率和住房交易税费，提振住房消费信心。

对于房地产业在当前国民经济发展中所发挥的作用，专家认为，2020年房地产业增加值占GDP的比重是7.2%，房地产业规模大、链条长、牵涉面广，与生产、投资、消费紧密相关。房地产业对国民经济依然发挥着举足轻重的作用，对经济金融稳定和风险防范有着重要的系统性影响。

“房地产业结束高负债、高杠杆、高周转的开发经营模式，回归基础民生属性和租购并举后，依然大有可为。”柴强说，要尊重房地产市场和房地产业发展规律，谋全局谋长远，才能实现房地产业良性循环和健康发展。

人民日益增长的对美好生活的向往是推动房地产业发展的根本动力，百姓对美好居住的需求是长期的、持续的。为百姓提供可负担、居住条件更舒适、环境更优美的住房，让全体人民住有所居是促进房地产市场平稳健康发展的根本要义。 新华社北京电

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