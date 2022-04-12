记者 魏玉坤

全球通胀压力下，中国物价继续保持平稳运行。国家统计局11日发布数据，今年1至3月平均，全国居民消费价格指数（CPI）比上年同期上涨1.1%。专家分析，2022年全年CPI涨幅或将比去年有所扩大，但仍将处在合理区间。

“今年一季度以来，各地区各部门持续加大重要民生商品保供稳价力度，如加大货源组织力度、加强价格监测预警等，消费市场供需基本平稳，物价保持总体稳定。”国务院发展研究中心市场经济研究所副研究员王立坤说。

据介绍，由于在我国CPI“篮子”商品中，猪肉价格占比较大，持续大幅下行的猪肉价格拉低了CPI涨幅，促使物价涨幅总体保持在合理区间。

“一季度我国物价总体在合理区间保持平稳运行，与全球其他主要经济体通胀居高不下形成鲜明对比，充分体现了我国经济韧性强，市场规模大，保供稳价措施有力。”中国宏观经济研究院综合形势研究室主任郭丽岩说。

不过，3月份以来，受国内多点散发疫情和国际大宗商品价格上涨等因素影响，CPI同比涨幅有所扩大。3月份CPI同比上涨1.5%，涨幅比上月扩大0.6个百分点。此外，部分民生商品价格涨幅较大，如鲜菜价格由上月同比下降0.1%转为上涨17.2%。

中国农科院农业信息研究所副研究员张晶分析，3月蔬菜价格有所上涨，主要是由于2月初寒潮天气影响蔬菜正常换茬供应，以及近期多地散发疫情，对蔬菜采收、运输造成不同程度干扰。同时，汽柴油价格上涨等导致运费价格反弹，增加了运输成本。

今年以来，受疫情、主要经济体货币政策转向、地缘冲突加剧等多重因素共同影响，国际大宗商品价格持续上涨，带动国内石油、有色金属等相关行业价格上涨。

统计数据显示，3月份，全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比涨幅虽比上月回落0.5个百分点，但8.3%的涨幅仍处在较高水平。从环比来看，3月份PPI涨幅比上月扩大0.6个百分点，其中石油和天然气开采业价格环比上涨14.1%，涨幅较大。

国家发展改革委副主任胡祖才此前表示，今年将全力做好粮食、能源、重要矿产品等保供稳价工作，紧盯重点大宗商品市场供需和价格走势，加大期现货市场联动监管力度，严厉打击捏造散布涨价信息、哄抬价格等违法违规行为。

近期，全国本土聚集性疫情点多、面广、频发，重要民生商品保供稳价面临一定压力。记者了解到，全国多地正加大货源组织力度，加强市场价格监测分析预警，畅通“最后一米”配送通道，确保供应不脱销、不断档。

美团买菜有关负责人表示，目前总体上看受疫情影响地区相关站点的商品库存充足，增加了配送车辆与配送频次，并在上海等地上线社区集单服务，以居民小区为单位开通服务，优先覆盖封闭小区多、配送压力大的重点区域。

“展望今后一段时间，我国粮油肉蛋奶果蔬生产稳定、供应充足，少数疫情地区物流配送环节堵点卡点正在逐步打通，保持重要民生商品价格总体平稳的基础更加牢固，预计年内CPI将继续在合理区间运行。”郭丽岩说，随着一系列保供稳价措施效果持续显现，预计年内PPI呈现总体逐步回落态势。

王立坤分析，预计到二季度或三季度，猪肉市场将由供求基本平衡向紧平衡过渡，届时猪肉价格将进入上行通道，拉动CPI温和上涨。此外，大宗商品价格高位运行，向CPI传导的趋势或将延续，预计一般日用品价格仍将小幅上涨。预计全年物价涨幅将比去年有所扩大。

多位专家表示，虽然近期国际地缘政治冲突加剧，引发国际粮价油价大幅波动，中国输入性通胀风险加大，但中国经济韧性强、市场空间大，政策工具箱丰富，特别是粮食生产连年丰收，工农业产品和服务供给充裕，保持物价平稳运行仍有坚实支撑。

“今年，要继续实施大宗商品保供稳价政策，统筹好国际国内两种资源，应对好输入性通胀压力，激发强大的国内市场潜能，推动政府、生产企业、流通企业成本共担，进一步加大对下游中小微企业扶持力度，缓解大宗商品价格传导压力。”王立坤说。

新华社北京4月11日电

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