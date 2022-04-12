新华社武汉电（记者李思远、王天宇）“巡江的时候，经常可以见到一团团新出生的小鱼苗，数量众多。”在湖北省宜昌市胭脂园长江边，从警13年的长航公安民警严谨望着水清岸绿的景象对记者说，“长江水生生物数量正在以肉眼可见的速度恢复。”

9日上午，在这个由宜昌市政府和三峡集团共同设立的“长江珍稀鱼类放流点”，约23万尾子二代中华鲟被放流长江，规模超过过去10年子二代中华鲟放流总和，放流规格与年龄梯队丰富性也为历年之最。

“此次放流中华鲟均为2009年以来繁殖培育的子二代中华鲟，放流延续‘中、青、幼’相结合的科学策略，最大年龄13岁，最小年龄半岁。”三峡集团中华鲟研究所总工程师姜伟介绍，年龄13岁的子二代个体中，部分雄性个体进入了性成熟期，这在往年少有，对野外种群数量补充和年龄结构调节意义重大。

在地球繁衍1.4亿年、有“活化石”之称的中华鲟亲历了长江的形成和变迁，近年受涉水工程、航运、捕捞、污染等影响，群体数量逐年减少。科研部门统计，每年洄游至葛洲坝下的中华鲟繁殖群体数量已经由1982年的1000多尾下降至目前的不足50尾。

人工繁殖及放流一直是中华鲟物种保护的重要措施之一。作为我国唯一专门研究中华鲟的研究机构，三峡集团中华鲟研究所自1984年以来已连续开展65次中华鲟放流活动，累计放流数量近530万尾。

“当前中华鲟野生种群繁殖艰难、种群数量极度濒危，依托人工种群开展的放流有利于中华鲟野生种群繁殖恢复。”三峡集团董事长、党组书记雷鸣山说，在《中华人民共和国长江保护法》实施一周年和十年禁渔的大背景下，此次大规模放流对持续深入推进长江大保护、促进长江水生生物多样性恢复具有别样意义。

从事长江水生生物研究和保护多年的姜伟坦言，长江流域2020年开启十年禁渔后，部分小型鱼类为代表的水生生物快速繁殖，数量大量增加，但生态系统的恢复和生物多样性水平的提升却很难一蹴而就。“珍稀特有物种的恢复十分艰难，我们仍在与时间赛跑，尽量缓解野生资源衰减对中华鲟种群繁衍的不利影响。”

利用长江十年禁渔窗口期，中华鲟的保护正在形成合力。中华鲟研究所党总支书记、副所长李志远说，今年，在农业农村部、湖北省人民政府等各级主管部门支持下，三峡集团首次联合国内相关中华鲟保护机构开展流域化中华鲟放流，不仅让放流更加科学规范，还促成各方打破壁垒，开展中华鲟种质资源、研究数据和技术成果的共享。

暮春时节，三峡工程坝区已经略显燥热，大坝右岸的长江珍稀鱼类保育中心仍然清爽宜人。5.1万平方米的巨大厂房内，成千上万尾大小各异的中华鲟正在快乐游弋。2020年建成投运后，这里就是中国最大的中华鲟人工种群的“家”。

“目前，保育中心连同配套建设的中华鲟精子和组织细胞储存库运行日趋良好。这相当于中华鲟的‘诺亚方舟’和‘生命银行’，可以基本确保中华鲟不走白鳍豚灭绝的老路，物种永远延续。”李志远说。

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