新华社西安电（记者姜辰蓉、付瑞霞）在陕西省延安市子午岭国家级自然保护区，一片无边“绿海”之中，秦直道穿越而过。秦直道——这条2000多年前由秦始皇下令修建的“高速公路”，早已人迹罕至。随着我国生态保护力度的加大，这里的狍子、狐狸等野生动物逐年增多。近年来，销声匿迹多年的华北豹也重新现身，密林中的秦直道成了“豹妈妈”的“遛娃”通道。

位于我国西北的黄土高原上，子午岭是浓墨重彩的一抹绿色，这里有黄土高原稀有的天然次生林生态系统及野生动植物资源。2000多年前，秦始皇下令修建军事“高速公路”——秦直道，便于将他的统治延伸到全国各地。秦直道翻山越岭，从子午岭的山脊上穿过。

由于修建方法独特，秦直道如今依然清晰可见。这条路杨永岗不知走了多少回。作为子午岭国家级自然保护区管理局的一名工作人员，他负责森林防火、巡护等工作，驻守的八面窑瞭望塔紧邻秦直道。

“现在这里生态越来越好，我也越来越不敢走这条路了。”杨永岗说，因为原本消失多年的华北豹，近年来越来越多。它们在路上留下的“梅花”爪印清晰可见。安装在道路旁的监控也显示，华北豹在这里“通行率”极高。它们有时“拖家带口”、结伴而行；有时“闲庭信步”、意态悠闲。

近日，北京师范大学副教授冯利民带领的科研团队发现，布设于陕西子午岭林区的红外相机记录下一只母豹“一拖三”的育儿日常。画面中，一只母豹带着三个幼崽来到这台红外相机前。专家从幼崽的外形和行为推测它们的年龄约是3个月，已经从完全靠母乳生存过渡到开始吃肉。据冯利民介绍，这是中国科学家首次通过红外相机拍摄到野生豹哺乳、食肉、休憩等育儿过程的珍贵影像。

冯利民说，华北豹是中国独有的金钱豹亚种，被列为国家一级保护动物，曾广泛分布在华北和西北地区。20世纪后半叶，华北豹数量急剧下降。近年来，随着人类活动的减少和森林植被的增加，华北豹的生存环境得以改善，其传统栖息地陆续发现数量不等的华北豹种群或个体。

北京师范大学研究团队对子午岭的监测研究表明，陕西延安境内子午岭林区是华北豹的关键分布区。根据科学测算，这里的华北豹数量为110只左右，是迄今我国已知数量最大、密度最高的野生华北豹区域种群。

这表明，杨永岗经常走在一条堪称国内豹子最多的路上。他也曾几次在路上远远地遇上过豹子。去年杨永岗连着两天在秦直道上和豹子“狭路相逢”。“头一天远远碰到一大一小两只豹子。我知道带崽的豹子凶得很，我僵在原地，一动不敢动，它们没理我走回林子里去了。第二天巡护又远远碰上了一只，它从路东蹦到路西走了。”杨永岗说。

现在在区域里做必要巡护时，杨永岗会扛上铁锨，一路敲打、摩擦地面，时不时高喊两嗓子。“闹出点动静，给豹子、野猪等都提个醒：我很快就走啦，不用特意露面了。”

多年来坚持不懈的保护让子午岭植被茂密，生态良好，森林覆盖率高达95.86%。退耕还林、三北防护林等重点工程的持续实施，也让延安市生态环境实现“由黄到绿”的转变。延安市林业局监测数据显示，“十三五”末，延安森林覆盖率达48.07%，较1997年增加近15个百分点。子午岭为野生动物的生存繁衍创造了广阔空间，这里的林木资源、野生动植物种群和生物多样性得到了有效保护和全面恢复。

无边“绿海”不仅成为华北豹的家园，也为众多野生动物提供了栖息之所。“除了豹子，这路上还经常能看见狍子、赤狐、豹猫等，天上飞的还有金雕、黑鹳。”杨永岗说，“这秦直道附近可能是连通不同区域的廊道，加上路上平整，也没有什么威胁，动物们就走得很多。”

北京师范大学研究团队研究表明，子午岭林区的华北豹种群处于增长态势。这意味着，未来将有越来越多的华北豹漫步这条2000多年前的“高速公路”。

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