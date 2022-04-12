4月9日，装有蔬菜的车队从襄阳出发前往上海（无人机照片）。新华社发（杨东摄）

新华社上海4月11日电(记者周蕊)做好2500万市民生活物资保障工作，是上海打赢疫情防控攻坚战的基础和关键。近日，一些市民反映“买菜难”引发广泛关注。新华社“新华视点”记者展开了调查。

供应源头

深夜，距离上海数百公里的浙江台州和杭州余杭，叮咚买菜的两个城市分选中心内灯火通明，这里工作人员正马不停蹄地作业，为上海的封控社区紧急准备保供物资包，土豆、番茄、胡萝卜、玉米、苹果、谷粮蛋等各类食材即将发往上海。

一段时间以来，不少保供企业反映，由于各地防疫政策影响，外地的卡车和菜贩没法向上海及时供应蔬菜，一些蔬菜直供基地无法运输，给上海保供应的“源头”带来压力。

“当前，上海抗疫攻坚战到了最紧要的时刻。”上海市副市长、市疫情防控领导小组生活物资保障专班负责人陈通表示，在各保供机构共同努力下，目前上海市米面粮油肉的储存储备比较充足。同时，上海也已经锁定备足市外蔬菜、猪肉等货源，随时可以调运到上海。

上海市商务委主任顾军说，上海密切关注主产区生产情况，加强与山东、云南、浙江、安徽、四川等蔬菜、猪肉主产区的联系，锁定当地货源。“国家部委已经建立了部级协调机制，畅通跨省运输，我们继续推进跨省物流无接触过货机制，目前已有江苏昆山、浙江平湖和市内的西郊国际三个生活物资中转站投入运行。”

更多的市场主体还在陆续加入。“京东将为上海提供超过1600万件米面粮油等民生商品。”京东集团副总裁王文博介绍，通过紧急全国调拨，目前首批重点保供物资以“专人专车”“全程闭环通行”的方式运抵上海，其中包括超8万件母婴物资和超10万件药品及防疫物资。

App抢菜

受疫情冲击，上海一些电商平台的配送运力出现缺口。为了抢菜，有市民一天定三五个闹铃。

家住长宁区的何慧晒出了街道免费发放的“大礼包”。她说，这段时间居家办公以来，每天半夜和早上都会定闹铃抢菜。“我们街道已经是第二次发菜了，不过随着封控时间变长，抢菜、囤菜的焦虑感不减。”

陈通坦言，因为疫情防控，在很多商超、菜场还无法正常营业的背景下，电商平台末端配送能力也明显下降，导致“最后一公里”“最后一百米”矛盾突出。

“市民反映较多的抢菜难、送不到，主要还是末端配送承受着较大的压力。”顾军说，有些小区已经封控一个月了，居民生活物资需求从主副食品拓展到了日用品、防疫物资、基本药品。

现在，缓解App“买菜难”的“帮手”已经在路上。记者了解到，饿了么、盒马、美团等多家保供企业，从北京、武汉、广州、安徽等多地抽调集结数千名工作人员前来上海支援。

“我想为上海出一份力。”9日，从浙江黄岩的大润发前来上海支援的岑锋刚下火车，就来到大润发中原店，投入到保供工作中。根据企业的计划，这座门店现在“变身”成了生鲜仓，不少从外地过来的货物都将从这里转运到其他门店内。

永辉超市也表示，永辉将抽调福建、安徽等地保供人员驰援上海抗疫保供。过去一周，永辉已有50名骨干到了上海，预计未来一周将再抽调600人援沪。

王文博介绍，在上海地区，京东陆续调配了2000多名包括快递小哥在内的一线抗疫保供人员，为运营保障和物资派送提供服务，“后续还有望投入更多人力。”

团购发力

想提升保供效率，需要有更有效的配送方式。在新一轮封控期间，集采集配、团餐团购等方式正在成为保障居民家中“菜篮子”的有生力量。

“当前，生活物资保供面临的最大困难是如何送到每家每户。”上海市商务委副主任刘敏介绍，上海正在与超市卖场、电商平台等对接，将生活物资通过集配集送等方式送到社区群众手中，用有限的运力覆盖尽可能多消费者的基本物资需求。

上海不少商超企业已经开始行动起来。4月3日开始，家乐福推出社区小程序集单和微信社群集单两种方式。家乐福金桥店店长熊雪兵说，这一模式不仅便于企业组织货源，还能最大程度利用运力。

记者采访发现，相比“点对点”的传统点单配送模式，集采集配可以“一口气”满足整个社区居民的基本生活需求，配送效率更高，也更加适合上海目前缺少骑手的现状。

不过，这一模式同样还有一定的提升空间，比如，一些“迷你小区”、酒店式公寓等无法满足集采集配的最低起订量，需要安排托底企业“对口”满足居民需求。

“最后一百米”

封控情况下，从小区门口到居民家中的物资配送“最后一百米”成为难点。目前在上海封控小区内，居民“足不出户”，往往需要志愿者提供服务。

家住闵行区的李晓俊是一个老龄化程度较高的社区里少有的年轻人。封控启动后，李晓俊主动申请成为志愿者，参与组织核酸采样、分发物资的工作。同时，还用线下征集订单的方式让不会使用互联网的老年人也能买上菜。“通过志愿者轮班加上社工，能解决社区一小半的买菜需求。”他说。

“已经几天没合眼了。”圆通速递上海福泉网点负责人蔡小兵的声音有点沙哑。从4月4日开始，他就带领网点快递小哥投入到附近社区的志愿服务工作中，不到一周时间，他们的服务范围就从附近小区延伸至附近10公里的居民。

与此同时，美团、京东等平台都紧急调配了不少“无人车”，缓解当下上海社区“最后一百米”的配送难问题。

美团买菜康桥路站站长杜海涛介绍，可载重超150公斤的新一代自动配送车会自主行驶至社区内用户单元楼下，由驻守在楼下的志愿者从车内取出。“每完成一次配送后，我们都会及时对车内外进行全面消毒，减少隐患。这一模式比原本人力配送大约可以节省一半的配送时间。”

特殊群体

“一个也不能少。”打好保供应之战，上海不仅需要高效化解共性问题堵点，也要尽全力保障老人、慢性病患者、婴儿、残疾人等特殊人群的生活物资需求。

家住闵行区世博家园的段女士说，父亲术后需要服用提高免疫力的药物，但疫情期间很多医院和药房都暂停了服务。“后来找到上药云健康的益药药房，确认可以送处方药上门，一下子心定了很多。”她说。

饿了么资深副总裁肖水贤介绍，针对居民攀升的买药需求，饿了么对接1000多家药房，3月28日新一轮封控以来，已送出药品订单近100万单。

陈通说，上海建立应急特需保供机制，深入摸排属地老人、婴儿、残疾人等特殊群体，做到底数清晰；在电商网络企业平台搭建应急特需专用通道，保障特殊人群生活物资需求。

“其中，婴儿奶粉等已经被列为重点保供事项，对这类产品的调拨、运输、配送等予以重点保障，各大电商平台和商超将优先接单和配送。”陈通说。

4月6日，永辉生活App上线了“疫情特需”功能，上线首日即收到近400个特殊订单，目前订单呈快速增长趋势。达达快送上海地区相关负责人苏咸羊介绍，目前达达快送为社区奶粉配送项目安排了30辆配送车辆，预计每天能把奶粉配送到500个家庭。

(责编：王震、陈键)