记者 贾远琨

4月9日，26艘国际大型货轮靠泊洋山港码头；来自全国各地的供应物资源源不断通过铁路运抵上海；7400人在上海浦东机场货运区域封闭作业、昼夜不停；中远海运1400多艘船舶全球航行，全力畅通供应链物流……

疫情之下，上海作为国际航运中心和航空货邮、铁路枢纽，仍保持24小时作业不断不乱。面对陆路运输部分受阻的现实困难，上海发挥集疏运体系优势，通过海铁联运、陆转水、陆转铁等多式联运渠道，接断点、疏堵点。在码头、货栈、铁路线，工作人员咬紧牙关、坚守岗位；海陆空综合交通无缝衔接；信息化手段上线，借助“数据流”拓展线上办公和无接触办公空间。上海集疏运体系正通过每一个环节的联动，共同保障物流链稳健运转。

24小时作业不断不乱

4月9日，法国籍达飞蒙马特轮靠泊洋山港冠东码头，该船长399米，吃水15.4米，是9日挂靠洋山港的26艘国际货轮中的最后一艘，也是最大一艘。洋山港海事局工作人员介绍，9日全天的保障任务顺利完成，进出港国际船舶共计26艘次，国内支线集装箱船42艘次，保持着洋山港日常作业水平。

疫情之下，上海港联合中远海运、马士基、达飞、地中海等各航运公司，向外贸、运输企业积极宣传补充的集疏运方式，外贸企业使用水路、铁路转运集装箱的比例不断提升，部分缓解了陆路运输受阻的压力。

记者从中远海运了解到，借助上海枢纽港和多式联运优势，自3月25日以来，中远海运已完成18.7万吨煤炭、20.3万吨石油等供应上海的重要物资运输，全力为上海电力企业、石化企业提供原材料运输保障。

为保障上海地区物资供应，中远海运调动航运资源，全力打通安徽、江苏、江西、重庆以及辽宁等地援助上海的大米、食用油、蔬菜等民生物资运输瓶颈，特别是在长三角公路运输部分受阻的情况下，通过长江黄金水道，加大利用驳船开展“水水中转”，缓解公路运输资源紧缺的压力。

作为国际航运市场的主力军，中远海运在保障全球供应链物流畅通中发挥积极作用。目前，中远海运在全球航行的1400多艘船舶和全球航线服务不断不乱，全力畅通供应链物流。

多式联运疏堵点接断点

连日来，尽管公路货运千方百计疏堵解困，但要保障常态化的大宗生产生活物资运输，仍然压力较大。上海充分发挥集疏运体系优势，快速通过陆转铁、海铁联运、陆转水等多式联运功能，保障物流链畅通。

4月8日14时许，载有太阳能板、五金配件、日用百货等出口货物的X8020次中欧班列从铁路义乌西站启程，奔赴捷克布拉格，预计15天左右抵达。据统计，3月份，长三角铁路开行中欧班列254列，部分缓解了陆路运输压力。4月1日至8日，仅义乌中欧班列即开行26列，发运2248标准箱。

同时，铁路发挥运量大、成本低的优势，重点保障电煤、化肥、粮食、矿砂等重点物资运输。3月份长三角铁路日均装车11939车，同比增长8.7%。

中远海运旗下公司泛亚航运，在长江沿线55个港口都开通了“陆改水”服务。目前，南京、扬州、张家港、徐州等地到上海实现了“天天班”，以定航线、定船名、定班期、定码头、定人员“五定班轮”的服务，确保物资准时送达。

“数据流”提供线上服务综合保障

上海作为国际货运综合枢纽，无论海港、空港还是铁路都在集散全国、全球的各类大宗物资，其中有危化品、冷链品、大部件等，不同货物需要不同的保障机制。

封控期间，上海浦东机场货站组建了冷链专班，重点保障涉及民生的进口冷链生鲜货物。3月28日凌晨，总重3吨的智利货物空运到上海，冷链专班在联检单位支持下快速完成通关、提货手续，当天下午完成发货。

单日吞吐量高达十余万标准箱、货物品类繁多的国际化大港，在疫情防控的特殊要求下，通常的作业模式已经难以满足运输保障需求。各口岸单位和运输企业积极借助信息化手段，通过线上服务、无接触服务提高物流效率，降低疫情防控风险。

上海浦东机场货站单证班组昼夜不息，依托“天运通”系统非接触式处理单证，遇到急件、特殊件加快处理；上海港以远程非接触方式保障船舶航行安全、政务办理畅通，保障载运重要民生物资的船舶优先通行；中远海运利用电商平台和区块链等数字化手段，开展线上订舱、换单、提放箱等服务，确保运输服务正常开展。

在保障国际物流供应链畅通的同时，各口岸单位将严守海上疫情防控第一道防线，防止疫情通过交通运输渠道传播扩散。

新华社上海4月10日电

(责编：王震、陈键)