新华社杭州电（记者林光耀、王聿昊）“这个钟还不错，多少钱？”在义乌国际商贸城四区的欣隆水晶店内，24岁的业务员小丁一手拿着手机，一手指着挂在墙上的水晶时钟发问。

小丁手机的另一头是远在巴勒斯坦的客商。受疫情影响，海外客商来华不便，小丁成了他们的“眼睛”。

“115元”小丁把报价翻译成阿拉伯语转达，屏幕中客商摇了摇头，“还是有点贵”。手机又转向了其他货架，相似的询价继续进行着。

作为义乌市某外贸公司的业务员，疫情给小丁的工作时间和工作方式带来了不小变化。6个小时的时差让她在中国过上了巴勒斯坦时间，几乎每天都会忙到晚上九十点钟，甚至更晚。

小丁介绍说：“以前我们陪同客商现场采购，现在客商来不了义乌，产品上的细节需要我们观察和转达，下单的操作也常由我们代劳。”

即便看货下单流程不便，小丁依然看到外国客商对中国制造的强劲需求。“中国制造的小商品依然具有很强的竞争力，海运费居高不下依然出货不断就是力证。”小丁连线的巴勒斯坦客商，在“云参观”了几家商铺后，爽快地下单了半个集装箱的水晶工艺品。

新冠肺炎疫情暴发以来，义乌国际商贸城里摩肩接踵的景象不再，但精明能干的义乌商人们积极应对、敏锐捕捉市场需求变化，寻找新生机。

对于苗苗玩具有限公司的负责人王许雪来说，店里的销量冠军已经从挎包、帽子等传统儿童用品，变成了储存上百首歌曲并能学人说话的互动玩具“会跳舞的仙人掌”。

“这两年海运费用居高不下，如果我们还按照以前的思路做产品，根本无法对抗运输成本的上涨。”王许雪观察到疫情以来海外市场对于互动式玩具的需求，带领团队设计了一系列语音互动玩具，这些紧跟潮流的“爆款”，为企业带来了10%的年销售额增长。

“海运成本确实成倍增长，但面对‘爆款’，客商甚至可以接受价格更高的空运。”王许雪介绍，即便空运运费上涨到每公斤50元，每天3000个“爆款”玩具的发货量依然能够得到保证。“毛绒玩具走空运在以前是很少见的。”

同在义乌国际商贸城的慧港家纺店内，各式地毯整齐悬挂，不同绒面的床上用品码放得井井有条。店主陈芳芳和往常一样整理着店内的样品，不时拍照发给海外客商。

虽然疫情冷落了门庭，但得益于适当的应对策略，公司依然实现了营业额的增长。

从法兰绒到棉花绒、牛奶绒，从素色到麻将纹、烫金处理，陈芳芳的心得是创新。“不同地区对家纺的审美有差异，但是对于好产品、新产品的需求是永恒的。”她说。

得益于全球布局和积极创新，慧港家纺2021年的营业额超过1亿元人民币，较2020年还实现了不小增长。

“我们现在是主动出击、寻找更多机会，寻求与公司定位相匹配的资源，守住自己的战略和目标。”今年，陈芳芳给公司定下开辟波兰等5个新市场的目标。下一步，她还打算筹建自己的货代团队，走工贸一体的发展道路。

对义乌国际商贸城的商户而言，市场环境的变化带来了经营策略和工作形式的改变，但不变的是商户的积极应对和锐意创新。

在疫情冲击下保持活力和韧性，“中国小商品之都”义乌交出了一份亮眼的出口答卷。据海关部门统计，今年1、2月份，义乌市进出口总值达737.6亿元，较去年同期增长47.8%；占浙江省进出口总值的10.2%，这一比重较去年同期上升了1.5个百分点。

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