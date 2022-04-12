科技日报北京4月11日电 （记者刘园园）11日，国家发展改革委公布了与商务部、工业和信息化部联合印发的《关于加快推进废旧纺织品循环利用的实施意见》（以下简称《实施意见》）。

我国是全球第一纺织大国，纺织纤维加工总量占全球的50%以上。随着人均纤维消费量不断增加，我国每年产生大量废旧纺织品。

“废旧纺织品循环利用是有效补充我国纺织工业原材料供应、缓解资源环境压力的重要措施，是建立健全绿色低碳循环发展经济体系的重要内容，对节约资源、减污降碳具有重要意义。” 国家发展改革委有关负责同志在回答记者提问时表示，废旧纺织品循环利用行业仍存在回收体系不够健全、关键技术较为薄弱、行业标准有待完善、综合利用效率不高等问题。

《实施意见》提出，到2025年，废旧纺织品循环利用体系初步建立，废旧纺织品循环利用率达到25%，废旧纺织品再生纤维产量达到200万吨。到2030年，建成较为完善的废旧纺织品循环利用体系，废旧纺织品循环利用率达到30%，废旧纺织品再生纤维产量达到300万吨。

“《实施意见》聚焦废旧纺织品生产、回收、综合利用3个环节，明确了推动废旧纺织品循环利用的9项具体措施。” 国家发展改革委有关负责同志介绍。

《实施意见》提出，加强纺织工业循环利用废旧纺织品，推动废旧纺织品再生产品在建筑材料、汽车内外饰、农业、环境治理等领域的应用。

在加快科技创新方面，《实施意见》提出，将废旧纺织品循环利用关键技术纳入国家重点研发计划，依托骨干企业，加快突破一批废旧纺织品纤维识别、高效分拣、混纺材料分离和再生利用重点技术及装备。

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