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中国产品质量检验监督中心等10家非法社会组织网站被关停

2022年04月12日09:56 | 来源：人民网
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人民网北京4月12日电 （王仁宏）近日，民政部、中央网信办、工业和信息化部持续深入落实中央关于打击整治非法社会组织决策部署，精准发力，有效打击，依法关停了2022年第二批10家非法社会组织网站及新媒体账号，清除了有关关联网页。

此次关停操作涉及中国汽车房车露营联盟、中国航空医疗救援联盟、80后养老事业联盟、中国名牌产品品牌管理中心、中国产品质量检验监督中心等10家已被取缔的非法社会组织。

2022年第二批被关停网站的10家非法社会组织名单。制图：王仁宏

民政部提醒有关机构和社会公众，在与社会组织开展合作或者参与其活动时，务必注意核查其身份。全国社会组织的登记信息可通过中国社会组织政务服务平台、中国社会组织动态政务微信等渠道在线查询。

据悉，自2021年3月20日进一步打击整治非法社会组织专项行动开展以来，民政部会同有关部门，依据《中华人民共和国网络安全法》《互联网信息服务管理办法》等有关法律法规，对已取缔的非法社会组织网站进行排查，已分八批次关停了91家处于存续状态的非法社会组织网站及微信、微博等新媒体账号。

民政部将持续保持高压打击态势，加强网络监测与排查，线上线下同步查处，坚决铲除非法社会组织的滋生土壤。对于性质恶劣、屡教不改的非法社会组织发起人，还将提请工信部门依法纳入违法互联网站（主办者）黑名单。欢迎社会各界登录中国社会组织政务服务平台，通过“投诉举报”栏目，提供涉嫌非法社会组织活动信息、主要负责人及骨干人员的线索信息。

 

(责编：王仁宏、高雷)

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